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انطلاق العام الجامعى الجديد غدا.. مدة الدراسة بالتيرم الأول 14 أسبوعا

9/29/2023 4:33:51 AM
(MENAFN- Youm7) ينطلق العام الدراسى الجديد 2023 /2024 ،اليوم السبت، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023/2024



- يبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.



- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.



- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.



- تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.



- تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.



- وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.



- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.



- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.









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