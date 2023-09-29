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فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 27 ضحية جديدة بدرنة الليبية

9/29/2023 4:33:49 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، عن حصيلة جديدة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية الموفدة إلى مدينة درنة الليبية، وتم انتشال 27 ضحية.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم انتشال 27 ضحية متوفية بمدينة درنة الليبية من تحت الركام، نهار اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 343 ضحية منذ بداية العملية".

وأوضحت أن عملية البحث شملت 12 نقطة منها 11 نقطة على الساحل ونقطة على مستوى ميناء درنة، فيما لا تزال
عمليات البحث والإنقاذ
والإسعاف مستمرة في درنة الليبية.

هذا وعمل
رجال الإنقاذ الروس
على مدار الساعة لمدة عشرة أيام، مسح خلالها الفريق مساحة 610 آلاف كيلومتر مربع و108 كيلومترات من الخط الساحلي خلال عملية البحث كما أزال ما يقرب من 2000 متر مكعب من الحطام.

وذكرت وكالة "تاس" أن
فريق الإنقاذ الروسي
انتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، وساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا. كما أن غواصي الفريق قاموا بـ47 غطسة وانتشال 17 قاربا وسيارة إلى السطح.

وضربت العاصفة مدن شرق ليبيا ما أدى إلى سيول وفيضانات عارمة
أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، وخلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة.

وقرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق، إنشاء
صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة
والمناطق المتضررة جراء العاصفة.




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