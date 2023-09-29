اليونيسيف: إعصار دانيال تسبب فى نزوح أكثر من 16 ألف طفل ليبى

MENAFN - Youm7) أفادت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، بأن إعصار دانيال الذى ضرب مناطق فى شرق ليبيا، تسببت فى نزوح أكثر من 16 ألف طفل، وهم يعيشون حاليًا ظروفًا نفسية واجتماعية قاسية.

وأضافت المنظمة، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هناك عددًا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب، مشيرًا إلى أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.

وأوضحت أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتم حصره بعد، إلا أنها تخشى أن مئات الأطفال فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون حوالي 40% من السكان.

ولفت البيان إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبُنى التحتية الصحية والتعليمية تعني أن الأطفال يواجهون مرة أخرى المزيد من تعطيل تعلمهم وخطر تفشي الأمراض المميتة.



