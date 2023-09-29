اليونيسيف: إعصار دانيال تسبب فى نزوح أكثر من 16 ألف طفل ليبى

(MENAFN
- Youm7) أفادت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، بأن إعصار دانيال الذى ضرب مناطق فى شرق ليبيا، تسببت فى نزوح أكثر من 16 ألف طفل، وهم يعيشون حاليًا ظروفًا نفسية واجتماعية قاسية.
وأضافت المنظمة، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هناك عددًا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب، مشيرًا إلى أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.
وأوضحت أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتم حصره بعد، إلا أنها تخشى أن مئات الأطفال فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون حوالي 40% من السكان.
ولفت البيان إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبُنى التحتية الصحية والتعليمية تعني أن الأطفال يواجهون مرة أخرى المزيد من تعطيل تعلمهم وخطر تفشي الأمراض المميتة.
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