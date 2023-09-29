مصرع والدة وشقيق عروس نينوى وأكثر من 100 شخص متأثرين بحروق خلال الزفاف

MENAFN - Youm7) توفيت والدة وشقيق عروس نينوى، الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحريق خلال حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص.





وأفاد مصدر طبي، لوسائل إعلام عراقية أن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.





وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.





وليل الثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.





وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء، وتجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.







