إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينتى البيرة والقدس

(MENAFN
- Youm7) أصيب اليوم الجمعة، مواطن فلسطينى جراء استهداف سيارته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى الحى، فيما اعتقل آخر، فى مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب سيارة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالى، ما أدى لإصابة مواطن -لم تعرف هويته بعد-، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اعتقلت مواطن، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة .
وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.
وفي مدينة القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاصة مطاطية في عينه، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "قلنديا" الواقع شمال المدينة (خارج الجدار).
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.
وأكدت مصادر فلسطينية إصابة شاب إصابة خطيرة في العين بالرصاص المطاطي.
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