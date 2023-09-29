إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينتى البيرة والقدس

MENAFN - Youm7) أصيب اليوم الجمعة، مواطن فلسطينى جراء استهداف سيارته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى الحى، فيما اعتقل آخر، فى مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب سيارة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالى، ما أدى لإصابة مواطن -لم تعرف هويته بعد-، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اعتقلت مواطن، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة .



وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.



وفي مدينة القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاصة مطاطية في عينه، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "قلنديا" الواقع شمال المدينة (خارج الجدار).



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر فلسطينية إصابة شاب إصابة خطيرة في العين بالرصاص المطاطي.





