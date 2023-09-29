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صندوق النقد الدولى يوافق على قرض جديد للمغرب بـ1.3 مليار دولار

9/29/2023 4:33:48 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن صندوق النقد الدولي، عن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.

وذكر الصندوق في بيان، أمس الخميس، أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا.

وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.

وأوضح أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".

كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل الماضي.

وكان المغرب قد تعرض لزلزال بقوة 7 درجات، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق.



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