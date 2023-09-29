صندوق النقد الدولى يوافق على قرض جديد للمغرب بـ1.3 مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) أعلن صندوق النقد الدولي، عن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.
وذكر الصندوق في بيان، أمس الخميس، أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا.
وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.
وأوضح أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".
كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل الماضي.
وكان المغرب قد تعرض لزلزال بقوة 7 درجات، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق.
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