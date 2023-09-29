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الخشت يتفقد جامعة القاهرة الدولية تمهيدا لافتتاحها خلال أيام.. صور

9/29/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتجه الأنظار وتترقب الأوساط العلمية والبحثية افتتاح جامعة القاهرة الدولية، خلال أيام، وهي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 /2024.
وخلال جولته، قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية ستكون نقلة نوعية على مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة الدولية كانت حلمًا وأصبحت حقيقية ملموسة الآن، وذلك بما تمتلكه من إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، موضحًا أن الجامعة ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين، عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، وذلك في إطار فلسفة جامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية.
وشدد الدكتور محمد الخشت، على أن الدراسة بالجامعة في المرحلة الأولى ستكون من خلال البرامج المعلنة، وستكون الدراسة بها وفقًا لنظام اللغات الأجنبية بما يسمح لخريجي الجامعة العمل أو استكمال الدراسات العليا في الخارج .
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من جامعة القاهرة الدولية تقديم خريج بمواصفات عالمية وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبما يسد الفجوة المعرفية ويلبي الحاجة الوظيفية على المستوى الدولي .
وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة الدولية ستتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط؛ وحيث أن الجامعة تجمع بين نظام البرامج والكليات، سيتم إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة الدولية تستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من الجامعة وجهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير للحصول على تعليم عالمي تنافسي مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أنه تم وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى المجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، بالإضافة إلى منطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.












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