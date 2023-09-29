جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفي لبرنامج التصميم الداخلى

(MENAFN
- Youm7) أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أنه يتم بدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة التي تسعى لإعداد خريج
متميز لديه القدرة التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا على أن القيادة السياسية تقدم دعماً كاملاً لتطوير العملية التعليمية، وهذا هو الهدف الأساسي وراء إنشاء الجامعات الأهلية.
جاء ذلك وفقا للبيان الذي أصدرته جامعة حلوان الأهلية، الذى يفيد ان اليوم التعريفي للطلاب المقيدين ببرنامج التصميم الداخلى والبيئى بكلية الفنون والفنون التطبيقية، يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث من الحروف (أ) الى (س) من الساعة ١٠-١١ ، ومن الحروف (ش) إلي (ي) من الساعة ١١-١٢ وذلك بمدرج (١) الدور الثاني بمبنى الهندسة (١).
كما توضح الجامعة لأبنائها الطلاب موعد اليوم التعريفي لبرنامج طب الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وذلك يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث من الحروف (أ) الى (ع) من الساعة ١٢-١ ، ومن الحروف (غ) إلي (ي) من الساعة ١-١ وذلك بمدرج (٢) الدور الثاني بمبنى الهندسة (١).
MENAFN29092023000132011024ID1107163363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.