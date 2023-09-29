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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفي لبرنامج التصميم الداخلى

9/29/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أنه يتم بدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة التي تسعى لإعداد خريج
متميز لديه القدرة التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا على أن القيادة السياسية تقدم دعماً كاملاً لتطوير العملية التعليمية، وهذا هو الهدف الأساسي وراء إنشاء الجامعات الأهلية.



جاء ذلك وفقا للبيان الذي أصدرته جامعة حلوان الأهلية، الذى يفيد ان اليوم التعريفي للطلاب المقيدين ببرنامج التصميم الداخلى والبيئى بكلية الفنون والفنون التطبيقية، يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث من الحروف (أ) الى (س) من الساعة ١٠-١١ ، ومن الحروف (ش) إلي (ي) من الساعة ١١-١٢ وذلك بمدرج (١) الدور الثاني بمبنى الهندسة (١).





كما توضح الجامعة لأبنائها الطلاب موعد اليوم التعريفي لبرنامج طب الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وذلك يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث من الحروف (أ) الى (ع) من الساعة ١٢-١ ، ومن الحروف (غ) إلي (ي) من الساعة ١-١ وذلك بمدرج (٢) الدور الثاني بمبنى الهندسة (١).









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