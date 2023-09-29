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ختام فعاليات البرنامج التدريبي إعداد قادة التنمية المستدامة

9/29/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Youm7) اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي إعداد قادة التنمية المستدامة الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية فى مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.
وحرص معهد إعداد القادة على تنوع فعاليات البرنامج التدريبي بما يشمل الجانب الترفيهي والتثقيفي أيضا بالاماكن الأثرية والتاريخية، وفي هذا السياق، نظم المعهد زيارة إلى منطقة الأهرامات حيث تقع على الضفة الغربية لنهر النيل وتم بناؤها قبل حوالي 25 قرنًا قبل الميلاد، فالأهرامات تعتبر مقابر ملكية، حيث يحمل كل هرم اسم الملك الذي قام ببنائه وتم دفنه فيه، هذا النوع من الهندسة الهرمية يمثل مرحلة مهمة في تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، حيث يشكل المتحف مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يمكن للزوار خلاله الانغماس في رحلة عبر التاريخ لاستكشاف الحضارات المصرية المتعاقبة، وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين في البرنامج.
وعلى صعيد آخر انطلقت فعاليات الحفل الختامي للبرنامج بحضور الدكتور خميسى حميدى الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، لينا البيطار مديرة الادارة العامة بالاتحاد، دينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية.
وايضا حضر المهندس حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، الدكتور أسامة الحجرى، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، الدكتورة داليا حسين فهمى وكيل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

وخلال كلمته، توجه الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالشكر إلى الجامعة البريطانية فى مصر بقيادة الدكتور محمد لطفى ، واتحاد الجامعات العربية بقيادة الدكتور عمرو عزت سلامة، الدكتور خميسى حميدى لدعمهم لنجاح هذا البرنامج التدريبي.
وأثنى مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالتعاون الإيجابي والبناء مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية في مصر، وذلك لخدمة الشباب المصري والعربي.

كما أثنى على التزام وأداء الطلاب المتميزين خلال فترة البرنامج التدريبي، الذي ساهم في دمج الطلاب العرب والمصريين مع بعضهم البعض، ونشر روح التعاون وبناء جسور التواصل بينهم.

وقد اشاد أيضًا
بالأفكار والرؤى المبتكرة التي قدمها الطلاب، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا خير دليل ان هذا البرنامج التدريبي جنى ثماره وحقق نجاحًا كبيرًا، وبالتالي، سيتم رفع هذه الأفكار إلى القيادة السياسية وجامعة الدول العربية لتنفيذها فى مختلف انحاء الوطن العربى.
وأشار "همام " إنه على قناعة تامة بأن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك يجب أن نستمر في الاستثمار في الشباب من خلال التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة واعدادهم
واستثمار طاقاتهم الإيجابية كقيادات وسفراء فى كافة ربوع مصر والوطن العربي، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا ذو شخصية مؤثرة في المجتمع.
وفي ختام كلمته، أعلن عن خطة المعهد لتنظيم فوج خاص للطلاب المتميزين من الوطن العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، يتضمن هذا الفوج طلاب البرنامج التدريبي السابق والحالي الذين تلقوا التدريب وأصبحوا نموذجًا للتغيير والتطوير في مجتمعاتهم.

وختم كلمته بالترحيب بجميع هؤلاء الطلاب في مصر، "قلب العروبة".

كما أشاد الدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، بدور معهد إعداد القادة في تعزيز ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي، وتحقيق مستقبل مستدام للعرب. وأكد أن المعهد دائمًا يعمل على تمكين الشباب العربي وتأهيل جيل من القيادات الشابة القادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربي.
وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية على أهمية دمج مفهوم التنمية المستدامة في العمل الإداري للمؤسسات التعليمية ونشر ثقافة الالتزام الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، وشدد على أن البرنامج الذي تم تنفيذه يمثل نموذجًا لتبادل الأفكار ونقل الخبرات وتعزيز الهوية العربية، حيث أسهم بفعالية في زيادة الوعي، وحث روح التجرد عن الكثير من الجوانب السلبية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذا الجهد يعتبر مثالًا رائعًا للوحدة والانتماء العربي والقومية العربية.
وحث اللوا مهندس حافظ محمد مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، طلاب الوطن العربي فى نهاية فعاليات الحفل الختامي للبرنامج على ضرورة ان نكون يد واحدة قوة واحدة وهذا لن يتأتى إلا بتجميع شبابنا وبناتنا فى الوطن العربى.
وبدأت فعاليات حفل الختام حيث أبدع كورال كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس فى ادائهم
بقيادة
المايسترو الدكتور أحمد سالم، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الأغاني والميدلي، وقد أسهم هذا الأداء بشكل كبير في خلق جو من البهجة والتلاحم والترابط بين جميع أبناء الوطن العربي المشاركين في البرنامج التدريبي.






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