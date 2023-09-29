إنطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للتكليف والامتياز والممارس العام بنقابة الأطباء

MENAFN - Youm7) أعلنت نقابة الأطبا ، منذ قليل، إنطلاق فعاليات تاسع مؤتمراتها المعنى بأطباء الأمتياز، أطباء التكليف والممارسين العموم، المهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية، وأهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها،وأشارت إلى أن ذلك بعد نجاح النسخ الثماني السابقة من المؤتمر، واستكمالا لدور النقابة فى رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية لهم، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى غدا السبت.





وأشارت إلى انعقاد المؤتمر هذا العام يأتى بعد توقفه ثلاثة سنوات بسبب اجراءات الكوفيد19، موضحه أن المؤتمر يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز -المنتهين منه أو المقبلين عليه- لتثقيفهم عما سيواجهونه من حالات طبية وطرق التعامل الصحيحة معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية، بالإضافة إلى تعريف الطبيب تعريفا موجزا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التى يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل مصر.





كذلك يتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيا حتى يحد من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظل انتشار الكثير من الأمراض المعدية نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية، وأضافت: وفي وقت أصبحت الحماية القضائية للطبيب لا تقل أهمية عن الحماية الصحية، فلم يعد للطبيب فيه بد من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولا ثم تأمين نفسه قضائيا، لذا فهناك محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة وقانون المسؤولية الطبية.