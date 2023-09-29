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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

9/29/2023 4:33:44 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي 2023 -2024 ، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



و شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الملتقى المصري البريطاني، بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وناقش المُلتقى سُبل التعاون بين الجانبين ومنها إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، والاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، فضلًا عن بحث إمكانية إنشاء درجات علمية مزدوجة، كما تم توجيه الدعوة للوفد البريطاني للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية.



وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة إسكس البريطانية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب المصريين الدارسين ببرامج الجامعة، خاصة في برامج الدراسات العليا، ومنحهم تسهيلات مالية، وكذا التعاون في المشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتبادل الطلابى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في البرامج العابرة للحدود، والدرجات العلمية المزدوجة، وانشاء فرع للجامعة بالتعاون مع الوزارة.







كما شهد عاشور ، توقيع برنامج بعثات بتمويل مشترك بين الجانب المصرى والبريطاني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى بين وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني، وينص الاتفاق على التعاون بين الطرفين فى تنفيذ برامج وتنظيم مؤتمرات مشتركة، كما يشمل التعاون تقديم الدعم لإصلاح الأنظمة التعليمية فى مجال الإدارة والقيادة، ورفع كفاءة القدرات الإدارية بما يواكب تدويل المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة المؤسسات التعليمية المصرية ومساعدتها على الهيكلة الإدارية.







وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين مذكرة تفاهم جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لاحتضان فرع جامعة أدنبره نابيير من قِبل مؤسسة العاصمة الجامعية، وينص الاتفاق على الشراكة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على البرامج الدراسية الحديثة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب، والاعتماد على أساليب التدريس الحديثة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، وإتاحة مصادر علمية إلكترونية، ومنح شهادات أكاديمية للطلاب.





شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافى البريطاني؛ بهدف دعم وتعزيز آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس الثقافي البريطاني من خلال تنفيذ برامج "دعم البيئات البحثية"؛ بهدف تبادل المعرفة، ودعم أوجه التعاون بين الفرق البحثية المصرية ونظيرتها البريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين.





و شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و حسن شحاتة وزير العمل، فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، وأكد الوزير على أن نجاح الجامعات التكنولوجية يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة لضمان جودة التعليم التكنولوجي بمكوناته من تعليم وتدريب وطرق تقييم وتوفير المقومات البشرية والمادية المناسبة.





و التقى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تهيئة المناخ لتدويل التعليم وربطه بالتوظيف، الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أهمية التعليم الفني والمهني، دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.





وأعلن الدكتور أيمن عاشور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز خلال العام 2023، حيث حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2023 مقارنة بالمركز 89 العام الماضي 2022.





كما أعلن عاشور
نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة للعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها جامعاتها، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي.



و أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم القوافل الخدمية،وفي هذا الإطار، قام المركز القومي للبحوث بتنظيم قافلة طبية إلى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، و تضمنت
القافلة أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد، حيث قام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.





كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (COP- 28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وفي نهاية ورشة العمل خلصت التوصيات إلى بذل مزيد من التعاون، وعرض نتائج الأبحاث في تلك المجالات، وزيادة مساحة التوعية بالظاهرة وتداعياتها، والتعريف بآثارها وكيفية التخفيف منها.











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