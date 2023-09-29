محكمة استئناف نيويورك ترفض طلب ترامب تأجيل محاكمته المدنية فى قضية الاحتيال

MENAFN - Youm7) رفضت محكمة استئناف بولاية نيويورك مساعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتأجيل محاكمة ميدانية فى الدعوى القضائية التى أقامتها ضده مدعى عام الولاية ليتسيا جيمس، مما يسمح بمضى إجراءات المحاكمة بعد أيام من حكم قاضى بأن الرئيس السابق ارتكب الاحتيال لسنوات، وجرده من بعض شركاته كعقاب.







وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن القرار يمهد الطريق أمام القاضى ارثر إنجورون لترأس محاكمة بدون هيئة محلفين بدءا من يوم الاثنين المقبل فى مانهاتن فى الدعوى المدنية التى أقامتها مدعى عام نيويورك.







وتم إدراج ترامب على قائمة تشمل العشرات من الشهود المحتملين، مما يمهد لظهوره المحتمل فى قاعة المحكمة مع القاضى.







ويهدد حكم الاحتيال الصادر بحق ترامب يوم الثلاثاء الماضى بقلب الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق وإجباره على التخلى عن بعض ممتلكاته القيمة فى نيويورك مثل برج ترامب، وهو مبنى إدارى فى وول ستريت، وملاعب للجولف وعقار فى إحدى الضواحى.







وكان ترامب قد أنكر ارتكاب أى مخالفات، وجادل بأن بعض أصوله تبلغ قيمتها أكثر بكثير مما تم إدراجه فى البيانات المالية السنوية التى قال القاضى إنجورون أنه استخدمها لتأمين القروض وإبرام الاتفاقيات.







وجادل ترامب بأن البيانات المالية تتضمن إقرار يعفيه من المسئولية. وقال محامو الرئيس السابق إنهم سيستأنفون ضد الحكم.





من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مع حل الأمر المتعلق بمسئولية ترامب عن الاحتيال إلى حد كبير، فإن المحاكمة التى سيحسمها القاضى إنجورون نفسه وليس هيئة محلفين، ستحل جوانب أخرى من القضية، أبرزها ما إذا كان ترامب وشركته سيواجهون عقوبة مالية. وتسعى جيمس إلى استرداد 250 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.







