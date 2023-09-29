اعتقال فتى بريطانى قطع شجرة عمرها 200 عام ظهرت فى فيلم روبن هود

MENAFN - Youm7) اعتقلت الشرطة البريطانية فتى عمره 16 عاما، قطع عمدا شجرة عمرها نحو 200 عام، كانت تقف بجانب سور هادريان الروماني الشهير.





وأظهرت صور أمس الخميس أن الشجرة قطعت من جذعها،

وقالت شرطة نورثمبريا إنه تم اعتقال مراهق بتهمة التسبب بأضرار جنائية.





وذكرت الشرطة في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، وأن العمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في أوساط المجتمع المحلي وخارجه".





ويزور آلاف الأشخاص سنويا سور هادريان الشهير الذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي،

حيث كان يحمي الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.





وكان الزوار يلتقطون الصور التذكارية أمام الشجرة في منطقة سيكامور غاب والتي اشتهرت عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان " روبن هود: أمير اللصوص".



