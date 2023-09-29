وصول أكثر من 2000 مهاجر يوميا إلى مدينة إل باسو الأمريكية الحدودية

MENAFN - Youm7) يتدفق أكثر من 2000 مهاجر يوميا إلى مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، مما أجبر المدينة على استئجار أكبر عدد ممكن من الحافلات لنقل المهاجرين إلى مدن مختلفة.

وبعد مقاومة عروض حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بنقل المهاجرين بالحافلات لأكثر من عام، قال القادة الديمقراطيون في المدينة إنهم عند "نقطة الانهيار" وسمحوا للولاية باستئجار حافلات من الحدود إلى مدن أخرى في جميع أنحاء أمريكا.

وأعادت المدينة هذا الأسبوع إطلاق برنامج الميثاق الخاص بها باستخدام أموال من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أثناء محاولتها التعامل مع التدفق المستمر للأشخاص المسموح لهم بعبور الحدود وطلب اللجوء.

وقال عمدة المدينة أوسكار ليسر خلال اجتماع لمجلس المدينة: "إننا نتطلع إلى وصول ما لا يقل عن 2000 مهاجر كل يوم".



