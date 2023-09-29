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إيطاليا تطالب سفن الإنقاذ بنقل المهاجرين للدول التى ترفع علمها

9/29/2023 4:33:41 AM
(MENAFN- Youm7) طالبت الحكومة الإيطالية سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة فى عمليات الإنقاذ بنقل المهاجرين الذين تجمعهم إلى البلدان التى ترفع علمها ، وذلك فى أعقاب ورود أنباء تفيد بتوجه سبع سفن، بعضها يرفع العلم الألمانى، نحو جزيرة لامبيدوزا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" إن الإنقاذ في البحر أمر مقدس.. لكن لا ينبغي تمويل سفن منظمات غير حكومية تنقل المهاجرين إلى إيطاليا، وإذا كان يريدون حقًا اتباع هذا المسار "في عمليات الانقاذ" فإن المهاجرين الذين يتم جمعهم بواسطة سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية ينبغي أخذهم إلى البلد التي ترفع علمه.



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