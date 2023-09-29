إيطاليا تطالب سفن الإنقاذ بنقل المهاجرين للدول التى ترفع علمها

(MENAFN
- Youm7) طالبت الحكومة الإيطالية سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة فى عمليات الإنقاذ بنقل المهاجرين الذين تجمعهم إلى البلدان التى ترفع علمها ، وذلك فى أعقاب ورود أنباء تفيد بتوجه سبع سفن، بعضها يرفع العلم الألمانى، نحو جزيرة لامبيدوزا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" إن الإنقاذ في البحر أمر مقدس.. لكن لا ينبغي تمويل سفن منظمات غير حكومية تنقل المهاجرين إلى إيطاليا، وإذا كان يريدون حقًا اتباع هذا المسار "في عمليات الانقاذ" فإن المهاجرين الذين يتم جمعهم بواسطة سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية ينبغي أخذهم إلى البلد التي ترفع علمه.
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