أوكرانيا: هجوم روسى يستهدف منشأة للبنية التحتية فى مدينة ميكولايف

MENAFN - Youm7) أعلن "أولكسندر سينكيفيتش" عمدة مدينة "ميكولايف" الواقعة جنوبى أوكرانيا أن هجوما صاروخيا روسيا استهدف اليوم الجمعة، منشأة للبنية التحتية فى ضواحى المدينة.

وقال سينكيفيتش - فى منشور عبر تطبيق تليجرام نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية - إن "النيران اشتعلت فى العشب الجاف هناك، ثم تم إخماد الحريق بعد ذلك"، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

من جهته أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 277 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و687 دبابة و8 آلاف و972 من المركبات المدرعة و6 آلاف و409 من النظم المدفعية و794 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و536 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و836 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 930 من المعدات الخاصة و4 آلاف و991 طائرة مسيرة وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".