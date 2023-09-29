من هو سان جورج منافس الأهلى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الليلة؟

(MENAFN
- Youm7) يستعد النادي الأهلي اليوم الجمعة لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.
تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.
أكد زيدهون شيجيتا مدرب سان جورج الإثيوبي أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلى وحث لاعبيه على القتال أمام بطل أفريقيا لتعويض نتيجة مباراة الذهاب قائلا :"الأهلي الأفضل والأكبر في القارة الأفريقية، وجميع لاعبيه يحظون بأهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، وهذا غير جيد بالنسبة لنا".
وتابع:“هناك الكثير لنتعلمه أمام خصم بحجم الأهلي، كما أننا سنستعيد خدمات اللاعبين الدوليين قبل هذه المواجهة التي سنقاتل للفوز بها".
ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.
حصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.
وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية
MENAFN29092023000132011024ID1107163354
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.