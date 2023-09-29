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من هو سان جورج منافس الأهلى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الليلة؟

9/29/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد النادي الأهلي اليوم الجمعة لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.
تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

أكد زيدهون شيجيتا مدرب سان جورج الإثيوبي أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلى وحث لاعبيه على القتال أمام بطل أفريقيا لتعويض نتيجة مباراة الذهاب قائلا :"الأهلي الأفضل والأكبر في القارة الأفريقية، وجميع لاعبيه يحظون بأهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، وهذا غير جيد بالنسبة لنا".
وتابع:“هناك الكثير لنتعلمه أمام خصم بحجم الأهلي، كما أننا سنستعيد خدمات اللاعبين الدوليين قبل هذه المواجهة التي سنقاتل للفوز بها".
ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.
حصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.
وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية



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