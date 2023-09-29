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الزمالك يواجه الحكمة اللبنانى فى قبل نهائي بطولة الدوحة لكرة السلة

9/29/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره الحكمة اللبنانى فى منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الدوحة الدولية التى تقام بقطر وتختتم غدا السبت.



ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة خلال المنافسات حيث تغلب على كل من الاهلى الليبى،ميرالكو الفلبيني، العربى الكويتي



ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.



ويشارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم كل من؛ وليد أحمد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد عمر محمد وعمر هشام حسين وأحمد محمد انور عزب ومعاذ أيمن مصطفى و ادهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وأحمد محمد محمود إسماعيل وعلي مصطفى محمد حجازي ومحمد إبراهيم عبده وزياد أيمن





ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.







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