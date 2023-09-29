إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة اليوم قبل الاستعداد لمواجهة الأهلى

MENAFN - Youm7) منح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة ، في أعقاب الانتصار على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غداً السبت تحضيرا للقاء القمة أمام الأهلي لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التحضير لمواجهة

الأهلى

المقرر إقامتها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويراقب إيهاب جلال الأهلى في مواجهة سان جورج الإثيوبي من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورة لاعبيه والبحث عن ثغرة لحصد النقاط الثلاثة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواحهة الأهلى يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.