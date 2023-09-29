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حمدى فتحى جوكر الوكرة القطرى يحتفل بعيد ميلاده الـ29 اليوم

9/29/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل حمدى فتحى نجم خط وسط الوكرة القطري ومنتخب مصر اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ29، حيث إنه من مواليد 29 سبتمبر 1994، ويعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفراعنة بالسنوات الأخيرة.

لعب حمدى فتحى 151 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 10953 دقيقة، وسجل 14 هدف وصنع تسعة أخرى وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاثة مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.

بتلك الأرقام الجيدة لحمدى فتحى ولا يزال فى منتصف مسيرته الكروية، فهو شاب مجتهد أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر لينتقل للوكرة القطري فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

بدأ حمدى فتحى مسيرته مع الساحرة المستديرة بقميص فريق ألعاب دمنهور فى موسم 2014 / 2015 عندما كان الفريق يلعب فى الدورى الممتاز وقدم أداء جيدا، وشارك وقتها فى 31 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 3 أهداف كان أحدها فى شباك النادى الأهلى، وآخر فى مرمى الأسيوطى "بيراميدز حاليا" بينما كان الهدف الثالث فى شباك الاتحاد السكندرى، بالإضافة إلى أنه نجح فى صناعة 4 أهداف.
بعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور فى البقاء بالدورى الممتاز وهبط لدورى الدرجة الثانية لينتقل حمدى فتحى لصفوف نادى إنبى ويبدأ فى موسم 2015 / 2016. موسم فتحى الأول بقميص إنبى لم يكن ناجحًا بشكل كبير، حيث إنه لم يشارك سوى فى 7 مباريات فقط بواقع 6 فى بطولة الدورى وأخرى بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالها أى أهداف.
وانتقل بعدها حمدى فتحى لفريق بترولى آخر وهو بتروجيت فى موسم 2016 / 2017 ليقدم موسم أكثر من رائع، حيث إنه شارك فى 29 مباراة بواقع 27 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر وسجل خلالهى هدفين ليعود بعد نهاية الموسم لصفوف إنبى مرة أخرى.
وفى موسم 2018 قدم فتحى موسم جيد للغاية مع فريق إنبى وشارك فى 29 مباراة مع الفريق فى بطولة الدورى سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين ليخطف أعين مسئولى النادى الاهلى الذى حاولوا التعاقد معه بعد نهاية الموسم، إلا أن مسئولي الفريق البترولي رفضوا رحيله.
وفي الدور الأول من موسم 2019 استمر فتحي في تقديم أداءه الجيد مع إنبى، حيث إنه شارك فى 17 مباراة بقميص الفريق بواقع 16 في بطولة الدوري وأخرى فى كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ليحاول النادى الأهلى ضمه مرة أخرى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو ما نجح فيه أخيرًا.
وقدم حمدى فتحى مستوى رائعا مع الفريق الأول بالأهلى، منذ انضمامه قادمًا من إنبى، حيث شارك اللاعب فى أغلب مباريات الفريق مع الأوروجواني مارتن لاسارتي وكان أحد أهم لاعبيه، كما حجز لاعب الوسط لنفسه مكانًا في تشكيل الفريق فى عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني ثم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.
وعانى حمدى فتحى من الإصابة بقطع فى الغضروف على مدار 9 أشهر، غاب على إثرها عن الملاعب طوال هذه المدة، وكان اللاعب قبل الإصابة يعيش أفضل فتراته حيث تألق في وديتي الفراعنة أمام بوتسوانا وليبيريا، وسجل هدفي الفوز في اللقائين.
فى العالم كله يتم دائمًا إطلاق لقب صاحب الرئات الثلاث على اللاعب المقاتل فى خط الوسط الدفاعى، صاحب الالتحامات القوية ونسبة قطع الكرات وحامى دفاع الفريق، ولنا من الأمثلة الكثير لكننا هنا نتحدث عن أسد النادى الأهلى السابق حمدى فتحى الذى أثبت يوماً بعد الآخر أنه أحد أهم وأنجح صفقات الأهلى بالسنوات الأخيرة.
مع انضمام حمدى فتحى للنادى الأهلى توقع له الكثيرون أن يكون خليفة للعديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا فى مركزه، ولكنه بات لاعباً خارج نطاق المقارنة، فهو يستحدث طريقة لعب راقية وتألق واضح فى كل الأدوار التى أسندت له أصبح جوكر الأهلى قبل رحيله.

ينافس الدولى المصري
حمدي فتحي ، لاعب وسط فريق الوكرة، على جائزتى أفضل لاعب وأجمل هدف فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري القطري للموسم الحالى 2023-24.

وسجل حمدي فتحي أول أهدافه بقميص الوكرة وصنع هدفا آخر فى الفوز على المرخية بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.



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