رقم مميز ينتظر حسين الشحات الليلة مع الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى

MENAFN - Youm7) يستضيف فريق الأهلىبقيادة السويسري مارسيل كولر في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره فريق سان جورج الإثيوبى في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.

بات حسين الشحات نجم النادى

الأهلى

على بعد هدف وحيد من معادلة إنجاز الثنائى محمد بركات وأمادو فلافيو، نجمى المارد الأحمر السابقين، فى قائمة هدافى الأهلى بالبطولات الأفريقية.

ونجح حسين الشحات فى معادلة رقم حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، في عدد الأهداف المسجلة فى البطولات الأفريقية برصيد 17 هدفا بمختلف البطولات الأفريقية، بعد هدفيه فى شباك سان جورج الإثيوبي بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تخطى حسين الشحات، لاعب الأهلي، الثنائي علاء إبراهيم والمغربي وليد أزارو، ويبتعد بهدف وحيد عن فلافيو ومحمد بركات (18 هدفا)، ليكون أمامه فرصة كبيرة لتخطى الثنائي والاقتراب أكثر من صاحب المركز الرابع وليد سليمان الذي سجل 20 هدفا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.