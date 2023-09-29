حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- التاسع والعشرون من سبتمبر
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1957 - اللجنة الأولمبية الكويتية يتم تأسيسها من قبل اتحادات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى والدراجات.
1984 - سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يفتتح مبناه الجديد حيث تعود معرفة الكويتيين بالتعامل بالأسهم إلى عام 1952 عندما تم طرح أسهم بنك الكويت الوطني للاكتتاب العام.
1984 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا صرح بموجبه لبنك الكويت المركزي بإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين دينارا.
1994 - الشاعر عبدالله الدويش ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 73 عاما وهو أحد أبرز الشعراء الشعبيين الذين كتبوا الشعر النبطي والزهيريات والموال وأحد مؤسسي جمعية الفنانين الكويتية ورابطة الأدباء وله العديد من المؤلفات الأدبية.
1999 - النوخذة غانم العثمان يعود بعد رحلة بحرية زار خلالها أكثر من 30 دولة وجزيرة في قارب بلغ طوله 46 قدما وهو أول عربي خليجي يطوف العالم بحرا في مدة قياسية استغرقت سنة ونصف السنة.
2012 - كلية الطب بجامعة الكويت تنال جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية كأفضل كلية في الوطن العربي لما قدمته من جهود كبيرة أثرت كل المجالات التعليمية والطبية.
2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون الإفلاس الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات.
2020 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 91 عاما وكان الراحل الحاكم ال15 لدولة الكويت والابن الرابع لأمير الكويت الراحل الشيخ احمد الجابر الصباح وتولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006.
2020 - الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام.
2020 - مجلس الوزراء ينادي بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
2022 - مجلس سيدات الأعمال العرب يزكي الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسا له لمدة أربع سنوات (2022 - 2026).
2022 - انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2022) في فصله التشريعي ال 17.
2022 - المخرج عبدالله تقي العوضي ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 76 عاما وهو من المخرجين الأوائل الذين عملوا في تلفزيون الكويت ومن أهم أعماله الأوبريتات الوطنية (صدى التاريخ) و(الطوائف) و(الكويت والعرب) إضافة إلى أعمال تلفزيونية عديدة حققت شهرة واسعة محليا وخليجيا. (النهاية)
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