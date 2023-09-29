حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- التاسع والعشرون من سبتمبر

-------------------------

1957 - اللجنة الأولمبية الكويتية يتم تأسيسها من قبل اتحادات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى والدراجات.

1984 - سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يفتتح مبناه الجديد حيث تعود معرفة الكويتيين بالتعامل بالأسهم إلى عام 1952 عندما تم طرح أسهم بنك الكويت الوطني للاكتتاب العام.

1984 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا صرح بموجبه لبنك الكويت المركزي بإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين دينارا.

1994 - الشاعر عبدالله الدويش ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 73 عاما وهو أحد أبرز الشعراء الشعبيين الذين كتبوا الشعر النبطي والزهيريات والموال وأحد مؤسسي جمعية الفنانين الكويتية ورابطة الأدباء وله العديد من المؤلفات الأدبية.

1999 - النوخذة غانم العثمان يعود بعد رحلة بحرية زار خلالها أكثر من 30 دولة وجزيرة في قارب بلغ طوله 46 قدما وهو أول عربي خليجي يطوف العالم بحرا في مدة قياسية استغرقت سنة ونصف السنة.

2012 - كلية الطب بجامعة الكويت تنال جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية كأفضل كلية في الوطن العربي لما قدمته من جهود كبيرة أثرت كل المجالات التعليمية والطبية.

2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون الإفلاس الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات.

2020 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 91 عاما وكان الراحل الحاكم ال15 لدولة الكويت والابن الرابع لأمير الكويت الراحل الشيخ احمد الجابر الصباح وتولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006.

2020 - الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام.

2020 - مجلس الوزراء ينادي بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

2022 - مجلس سيدات الأعمال العرب يزكي الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسا له لمدة أربع سنوات (2022 - 2026).

2022 - انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2022) في فصله التشريعي ال 17.

2022 - المخرج عبدالله تقي العوضي ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 76 عاما وهو من المخرجين الأوائل الذين عملوا في تلفزيون الكويت ومن أهم أعماله الأوبريتات الوطنية (صدى التاريخ) و(الطوائف) و(الكويت والعرب) إضافة إلى أعمال تلفزيونية عديدة حققت شهرة واسعة محليا وخليجيا. (النهاية)