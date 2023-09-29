(منامة القصيبي).. تحفة فنية بملامح تراثية تخلد مسيرة شعرية مضيئة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (تحقيق مصور)

المنامة - 29 - 9 (كونا) -- لتبقى ذكرى سندباد الشعر السعودي غازي القصيبي خالدة في البحرين تحول بيت طفولته الى تحفة فنية شاهدة على ارث ثقافي ومسيرة شعرية مضيئة أطلق عليها (منامة القصيبي).

وتوجد تحت قبة سقف (منامة القصيبي) ثروة أدبية تجسد ما تركه الشاعر والاديب والسياسي والدبلوماسي غازي القصيبي من أثر ثقافي للعالم العربي يستشعره الزائر للمتحف الذي يعكس بتصميمه غنى شخصيته وحياته الزاخرة بالتنوع من خلال عروض رقمية تردد صدى صوته وقاعة مخصصة للمعارض الثقافية وأغراضه الشخصية.

وتضم المكتبة المطلة على مقهى وحديقة تربط البيت التراثي بالجزء الحديث بين طياتها مجموعة من اجمل قصائد ونصوص فارس الكلمة غازي القصيبي وأبرزها مقالاته في (عين العاصفة) وديوان (مرثية فارس سابق) وقصيدة (يا كويت) و(المباراة) وغيرها الكثير من الكتابات التي تعكس مواقفه البطولية في دفاعه عن الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم. (النهاية) خ ن ع / م خ