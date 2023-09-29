Friday, 29 September 2023 12:24 GMT

(منامة القصيبي).. تحفة فنية بملامح تراثية تخلد مسيرة شعرية مضيئة

9/29/2023 4:33:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (تحقيق مصور)

المنامة - 29 - 9 (كونا) -- لتبقى ذكرى سندباد الشعر السعودي غازي القصيبي خالدة في البحرين تحول بيت طفولته الى تحفة فنية شاهدة على ارث ثقافي ومسيرة شعرية مضيئة أطلق عليها (منامة القصيبي).
وتوجد تحت قبة سقف (منامة القصيبي) ثروة أدبية تجسد ما تركه الشاعر والاديب والسياسي والدبلوماسي غازي القصيبي من أثر ثقافي للعالم العربي يستشعره الزائر للمتحف الذي يعكس بتصميمه غنى شخصيته وحياته الزاخرة بالتنوع من خلال عروض رقمية تردد صدى صوته وقاعة مخصصة للمعارض الثقافية وأغراضه الشخصية.
وتضم المكتبة المطلة على مقهى وحديقة تربط البيت التراثي بالجزء الحديث بين طياتها مجموعة من اجمل قصائد ونصوص فارس الكلمة غازي القصيبي وأبرزها مقالاته في (عين العاصفة) وديوان (مرثية فارس سابق) وقصيدة (يا كويت) و(المباراة) وغيرها الكثير من الكتابات التي تعكس مواقفه البطولية في دفاعه عن الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم. (النهاية) خ ن ع / م خ

MENAFN29092023000071011013ID1107163348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث