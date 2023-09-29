Friday, 29 September 2023 12:24 GMT

الولايات المتحدة والهند تبحثان في واشنطن نتائج قمة مجموعة العشرين

9/29/2023 4:33:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في واشنطن لبحث مجموعة من القضايا بينها نتائج قمة مجموعة العشرين (جي.20) التي عقدت مؤخرا في الهند.
وقالت (الخارجية) الأمريكية في بيان إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس "مجموعة من القضايا بما في ذلك النتائج الرئيسية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين وإنشاء الممر الاقتصادي (الهند- الشرق الأوسط ـ أوروبا) وقدرته على توليد استثمارات شفافة ومستدامة وعالية المستوى في البنية التحتية".
وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها أعلنت خلال قمة مجموعة العشرين عن مشروع اقتصادي يربط الهند وأوروبا عن طريق خطوط السكك الحديدية والنقل البحري عبر الشرق الأوسط.
من جهة أخرى شدد الوزير الأمريكي ونظيره الهندي على "الأهمية المستمرة للتعاون قبل حوار (2 + 2) القادم (بين البلدين) لا سيما في مجالات الدفاع والفضاء والطاقة النظيفة". (النهاية)

ع س ج / ط م ا



MENAFN29092023000071011013ID1107163347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث