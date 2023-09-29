الولايات المتحدة والهند تبحثان في واشنطن نتائج قمة مجموعة العشرين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في واشنطن لبحث مجموعة من القضايا بينها نتائج قمة مجموعة العشرين (جي.20) التي عقدت مؤخرا في الهند.
وقالت (الخارجية) الأمريكية في بيان إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس "مجموعة من القضايا بما في ذلك النتائج الرئيسية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين وإنشاء الممر الاقتصادي (الهند- الشرق الأوسط ـ أوروبا) وقدرته على توليد استثمارات شفافة ومستدامة وعالية المستوى في البنية التحتية".
وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها أعلنت خلال قمة مجموعة العشرين عن مشروع اقتصادي يربط الهند وأوروبا عن طريق خطوط السكك الحديدية والنقل البحري عبر الشرق الأوسط.
من جهة أخرى شدد الوزير الأمريكي ونظيره الهندي على "الأهمية المستمرة للتعاون قبل حوار (2 + 2) القادم (بين البلدين) لا سيما في مجالات الدفاع والفضاء والطاقة النظيفة". (النهاية)
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