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الكويت تستضيف الأحد دورة تدريبية إقليمية عن إنتاج وفحوصات الجودة للمواد المشعة

9/29/2023 4:33:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 29 – 9 (كونا) –- أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان عن استضافة الكويت بعد غد الأحد دورة تدريبية إقليمية حول (انتاج وفحوصات الجودة للمواد المشعة البوزيترونية المرتبطة بالفلور المشع) وذلك بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية (IAEA).
وقال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في المركز الدكتور عبدالرضا عباس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الدورة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى التعريف بأحدث الطرق لإنتاج المواد المشعة البوزيترية والتي يتم انتاج عدد منها في مراكز وزارة الصحة.
ولفت الى أن الدورة تهدف أيضا الى مناقشة اختبارات الجودة التي تضمن سلامة المواد التي تعطى للمرضى بالإضافة إلى شرح أفضل الطرق المتعلقة بجودة التصنيع الدوائي والتطبيقات الإكلينيكية المتعلقة بها.
وأوضح أن الدورة التي سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين تهدف أيضا إلى تعريف المشاركين بالأمور المتعلقة بالوقاية من الإشعاع وحساب جرعات التعرض للمرضى.
ولفت إلى أن استضافة قسم الطب النووي بالمركز لهذه الدورة يأتي ضمن اختياره ليكون مركزا إقليميا للتدريب بموجب الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا - ARASIA) وبالتنسيق مع ضابط الاتصال الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي. (النهاية)

م ر ف / أ م ح




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