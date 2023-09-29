الكويت تستضيف الأحد دورة تدريبية إقليمية عن إنتاج وفحوصات الجودة للمواد المشعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 29 – 9 (كونا) –- أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان عن استضافة الكويت بعد غد الأحد دورة تدريبية إقليمية حول (انتاج وفحوصات الجودة للمواد المشعة البوزيترونية المرتبطة بالفلور المشع) وذلك بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية (IAEA).
وقال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في المركز الدكتور عبدالرضا عباس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الدورة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى التعريف بأحدث الطرق لإنتاج المواد المشعة البوزيترية والتي يتم انتاج عدد منها في مراكز وزارة الصحة.
ولفت الى أن الدورة تهدف أيضا الى مناقشة اختبارات الجودة التي تضمن سلامة المواد التي تعطى للمرضى بالإضافة إلى شرح أفضل الطرق المتعلقة بجودة التصنيع الدوائي والتطبيقات الإكلينيكية المتعلقة بها.
وأوضح أن الدورة التي سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين تهدف أيضا إلى تعريف المشاركين بالأمور المتعلقة بالوقاية من الإشعاع وحساب جرعات التعرض للمرضى.
ولفت إلى أن استضافة قسم الطب النووي بالمركز لهذه الدورة يأتي ضمن اختياره ليكون مركزا إقليميا للتدريب بموجب الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا - ARASIA) وبالتنسيق مع ضابط الاتصال الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي. (النهاية)
م ر ف / أ م ح
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