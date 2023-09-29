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رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت يؤكد أهمية العلاقات الثنائية مع فرنسا

9/29/2023 4:33:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العتيبي
باريس - 29 - 9 (كونا) -- أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اليوم الجمعة أهمية العلاقات الثنائية مع فرنسا فهي "دولة مهمة وعظمى وذات عضوية دائمة في الامم المتحدة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الغرفة رئيس الجانب الكويتي في لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأول للجنة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال الصقر إنه يجب الا يكون الاتصال بين الكويت وفرنسا على المستوى الحكومي فحسب بل يتعين أن يشمل مختلف القطاعات كالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لما يحمله ذلك من تأثير ايجابي على كلا الطرفين.
وأوضح أن "القطاع الخاص الكويتي يؤثر بلا شك على القطاع الخاص الفرنسي ويتأثر به وهذا الأخير بالتأكيد له تأثير على حكومات مختلفة وبالتالي إذا كانت علاقتنا بفرنسا جيدة وقوية فهذا سينعكس على مصلحة الكويت وأيضا مصلحة فرنسا في الوقت نفسه".
وفيما يتعلق بالاجتماع أشاد الصقر بلقاء الجانب الفرنسي في العاصمة باريس واصفا اياه بأنه اجتماع "مثمر ومهم" جرى خلاله وضع الخطوط العريضة للتعاون الثنائي.
وأضاف "كان اللقاء بمنزلة لقاء تعارف تمهيدا لعقد الاجتماع الثاني والأساسي في الكويت ربما بحلول إبريل القادم لإطلاق ورقة العمل بين الجانبين".
وكان الجانبان الكويتي والفرنسي عقدا لقاء تمهيديا في وقت سابق من الشهر الجاري بالكويت لبحث الترتيبات التي تقوم بها لجنة الصداقة من أجل إيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين ومناقشة الفرص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بينهما.
ومن جهته اشاد سفير دولة الكويت لدى فرنسا محمد الجديع بالعلاقات الثنائية الممتازة بين دولة الكويت وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الجديع في اجتماع لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية الاول مؤكدا أن "هذه المناسبة بالذات تعكس في حد ذاتها الروابط القوية بين بلدينا ليس فقط بصفتهما الرسمية ولكن أيضا بروابط القوة بين الشعبين التي ازدهرت على مر السنين".
واكد أن اللجنة ستلعب "دورا كبيرا في تعزيز صداقتنا الطويلة الأمد".
واشار الجديع الى زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قبل ثلاثة أشهر إلى باريس واصفا اياها بأنها كانت "ناجحة للغاية" لاسيما أنها ركزت على مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي.
ومن الجانب الثقافي قال الاديب طالب الرفاعي في تصريح ل(كونا) انه على الرغم من ان اللجنة تعمل في القطاع الخاص فإن الفائدة ستعم كل القطاعات في دولة الكويت.
واوضح ان "الاقتصاد يجب ان يكون رافعة حقيقية للعمل الثقافي والفني والادبي".
وأسست اللجنة التي تضم في عضويتها شخصيات بارزة من مختلف الأصعدة بهدف تطوير وتوثيق العلاقات المشتركة ومد جسور تعاون جديدة بين دولة الكويت وفرنسا باعتبارها حليفا استراتيجيا لدولة الكويت لما تمثله من ريادة دولية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا. (النهاية)

م ع /



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