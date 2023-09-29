سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 91 سنتا ليبلغ 64ر98 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتا ليبلغ 64ر98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 73ر97 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 17ر1 دولار لتبلغ 38ر95 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97ر1 دولار لتبلغ 71ر91 دولار. (النهاية)
ع ع م / أ م ح
MENAFN29092023000071011013ID1107163344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.