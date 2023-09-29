مجلس التعاون وباكستان يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 9 (كونا) -- وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان بالأحرف الأولى اتفاقية للتجارة الحرة في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن الاتفاقية وقعها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز مساء أمس الخميس بمقر الأمانة في الرياض.
ونقل البيان عن البديوي القول إن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان تأتي إدراكا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستساهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تمضي قدما في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وأعرب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للفرق التفاوضية من دول مجلس التعاون والأمانة العامة على جهودها وتفانيها في ملف المفاوضات مع باكستان وصولا لتوقيع هذه الاتفاقية. (النهاية)
خ ن ش / ط م ا
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