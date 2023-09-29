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مجلس التعاون وباكستان يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة

9/29/2023 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 9 (كونا) -- وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان بالأحرف الأولى اتفاقية للتجارة الحرة في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن الاتفاقية وقعها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز مساء أمس الخميس بمقر الأمانة في الرياض.
ونقل البيان عن البديوي القول إن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان تأتي إدراكا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستساهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تمضي قدما في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وأعرب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للفرق التفاوضية من دول مجلس التعاون والأمانة العامة على جهودها وتفانيها في ملف المفاوضات مع باكستان وصولا لتوقيع هذه الاتفاقية. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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