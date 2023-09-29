تراجع صادرات النفط الكويتي إلى اليابان لأول مرة في 9 أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 29 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تراجعت بنسبة 2ر51 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 68ر4 مليون برميل أي ما يعادل 151 ألف برميل يوميا في أول انخفاض خلال تسعة أشهر.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 6 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقابل 4ر10 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض في أغسطس بنسبة 2ر16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 50ر2 مليون برميل يوميا في تراجع للشهر الثاني على التوالي.
ولفتت إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 6ر94 بالمئة من إجمالي الواردات بزيادة 1ر0 بالمئة على العام السابق.
واحتفظت الإمارات بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما نمت الواردات منها بنسبة 5ر9 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 15ر1 مليون برميل يوميا تليها السعودية بشحنات بلغت 899 ألف برميل يوميا بانخفاض 5ر24 بالمئة.
وجاءت قطر في المركز الرابع بشحنات بلغت 95 ألف برميل يوميا والإكوادور خامسا بشحنات بلغت 69 ألف برميل يوميا على التوالي.
يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)
م ك / ط م ا
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