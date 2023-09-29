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تراجع صادرات النفط الكويتي إلى اليابان لأول مرة في 9 أشهر

9/29/2023 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 29 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تراجعت بنسبة 2ر51 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 68ر4 مليون برميل أي ما يعادل 151 ألف برميل يوميا في أول انخفاض خلال تسعة أشهر.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 6 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقابل 4ر10 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض في أغسطس بنسبة 2ر16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 50ر2 مليون برميل يوميا في تراجع للشهر الثاني على التوالي.
ولفتت إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 6ر94 بالمئة من إجمالي الواردات بزيادة 1ر0 بالمئة على العام السابق.
واحتفظت الإمارات بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما نمت الواردات منها بنسبة 5ر9 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 15ر1 مليون برميل يوميا تليها السعودية بشحنات بلغت 899 ألف برميل يوميا بانخفاض 5ر24 بالمئة.
وجاءت قطر في المركز الرابع بشحنات بلغت 95 ألف برميل يوميا والإكوادور خامسا بشحنات بلغت 69 ألف برميل يوميا على التوالي.
يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)

م ك / ط م ا



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