Friday, 29 September 2023 12:23 GMT

مقتل 15 وإصابة 50 في تفجير قرب مسجد جنوب غربي باكستان

9/29/2023 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 29 - 9 (كونا) -- قالت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير انتحاري يشتبه بأنه ناجم عن عمل انتحاري قرب مسجد بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.
وأضافت السلطات المحلية في بيان أن 15 شخصا على الأقل بينهم مسؤول كبير في الشرطة لقوا حتفهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في الانفجار الذي استهدف موكبا دينيا قرب المسجد الكائن بمنطقة ماستونج التابعة لإقليم بلوشستان.
وأكد المسؤول الإداري البارز ومساعد المفوض بالاقليم عطاء المنعم أن التفجير وقع بواسطة سيارة شرطة عندما كان الناس يتجمعون في موكب ديني بالقرب من مسجد (المدينة) في ماستونج.
وتشير تقارير أولية للشرطة إلى أنه يشتبه في أن التفجير ناجم عن عمل انتحاري وأنه أدى أيضا إلى مقتل نائب مفتش الشرطة الذي كان يقوم بمهمة تأمين الموكب. (النهاية)

س ب ك /ط م ا



MENAFN29092023000071011013ID1107163341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث