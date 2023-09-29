مقتل 15 وإصابة 50 في تفجير قرب مسجد جنوب غربي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 29 - 9 (كونا) -- قالت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير انتحاري يشتبه بأنه ناجم عن عمل انتحاري قرب مسجد بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.
وأضافت السلطات المحلية في بيان أن 15 شخصا على الأقل بينهم مسؤول كبير في الشرطة لقوا حتفهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في الانفجار الذي استهدف موكبا دينيا قرب المسجد الكائن بمنطقة ماستونج التابعة لإقليم بلوشستان.
وأكد المسؤول الإداري البارز ومساعد المفوض بالاقليم عطاء المنعم أن التفجير وقع بواسطة سيارة شرطة عندما كان الناس يتجمعون في موكب ديني بالقرب من مسجد (المدينة) في ماستونج.
وتشير تقارير أولية للشرطة إلى أنه يشتبه في أن التفجير ناجم عن عمل انتحاري وأنه أدى أيضا إلى مقتل نائب مفتش الشرطة الذي كان يقوم بمهمة تأمين الموكب. (النهاية)
س ب ك /ط م ا
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