إبراز تجربة سلمى الخضراء الجيوسي الإبداعية ضمن معرض الكتاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)– أبرز نقاد وكتاب أردنيون، تجربة الأديبة والكاتبة الراحلة سلمى الخضراء الجيوسي (1928- 2023)، في الندوة التي تناولت تجربتها الإبداعية، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض عمان الدولي للكتاب.

وشارك في الندوة التي حملت عنوان: "الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي.. جسر بين الشرق والغرب"، الشاعر يوسف عبد العزيز، والناقد فخري صالح، والناقدة الدكتورة رشا الخطيب، والدكتورة لينا الجيوسي، وأدارها الكاتب جعفر العقيلي.

وقال عبد العزيز في ورقته التي حملت عنوان: "سفيرة الثقافة العربية إلى العالم"، إن الدكتورة سلمى عملت بدون كلل، وكافحت بضراوة، من أجل إعادة الاعتبار للثقافة العربية، وإعطائها المكانة اللائقة بها، بين ثقافات الأمم، وأضاف: "لو بحثنا بما أنجزته الدكتورة سلمى، لوجدنا أنه إنجاز ثقافي متعدد الجوانب، شمل كلا من الشعر والسرد والنقد والدراسات الأدبية والتاريخية، حيث لم يكن عملها يغطي جزءا محددا من الجغرافيا العربية، وإنما امتد ليشمل البلاد العربية بأسرها، لذلك، فإن ما قامت به كان يصب في نهر الثقافة العربية الشاملة، بعيدا عن النظرة القطرية الضيقة التي جزأت هذه الثقافة وغربتها".

وفي ورقته التي حملت عنوان: "مؤسسة تسعى على قدمين"، أشار صالح إلى مسار تجربة الجيوسي، الشخصية، والثقافية، بوصفها انخراطا شاملا، وسعيا إلى التأثير في الواقع الاجتماعي، والثقافي، والحضاري، للعالم العربي. وقال: "هي، إلى جانب كونها شاعرة، وناقدة، مترجمة بارعة، ومحررة لعدد من الموسوعات والأنطولوجيات عن الأدب العربي، التي نشرت باللغة الإنجليزية، وترجم بعضها إلى اللغة العربية. فقد نقلت إلى العربية العديد من الأعمال الأدبية، والنقدية الكبيرة".

وأضاف: "لكن مأثرتها الكبرى تتمثل في أعمالها الموسوعية، وأنطولوجياتها، عن الشعر والثقافة العربيين، التي نشرتها بالإنجليزية عن أهم دور النشر الأكاديمية في العالم. لقد وضعت سلمى بعض جوانب الثقافة العربية، وكذلك الشعر، والقصة، والمسرح، الذي أنجزه العرب المعاصرون، في دائرة الضوء، لقراء اللغة الإنجليزية، في ترجمات جرى إعدادها، وتحريرها، وكتابة مقدمات إضافية لها، بحيث تكون مراجع لا غنى عنها لمن يريد متابعة الاطلاع على الثقافة والأدب العربيين".

بدورها، عرجت الخطيب على ذكرياتها مع الأديبة الراحلة، في ورقتها المعنونة بـ"جسر الأندلس.. بين سلمى وأنا"، واصفة إياها بأنها امرأة لا تعرف التعب، وقالت: " لا تعرف المستحيل، طاقة لا تهدأ، ووهج لا ينطفئ، وحيوية لا تخفت، والأجمل من هذا كله أنها تفيض عليك ببعض ما يسكن فيها، ولا بد أن يصيبك من وجهها قبس. ثم يغدو هذا الوهج وتلك الحيوية مفهومين لديك، إذا عرفت أنك كلما التقيت بها حدثتك عن مشاريع تفكر فيها لأعمال قادمة، قد تحتاج سنوات وسنوات كي تكتمل وترى النور، كما احتاجت مشاريعها السابقة المنجزة". وأضافت: "دائما تسأل نفسك. من أين تملك هذه المرأة كل الألق لتبقى شعلة عمل متقدة؟ ومن أين يملأ الأمل قلبها ويلمع بعينيها مشروع يزاحم مشروعا، وكتاب يتلو كتابا".

وقدمت ابنة الراحلة، لينا الجيوسي، شهادتها عن تجربة والدتها الإبداعية، وقالت: "لم يقتصر مشروعها الثقافي والمعرفي على نقل الإبداع الأدبي العربي، والإبداع الحضاري الإسلامي الى الغرب، في المفرد، شاعر أو روائي هنا وهناك، أو فكر أو إنجاز أو رؤية عند هذا أو ذاك، وإنما كجسد تاريخي متكامل، وكأفق حيوي متحرك يتواصل في امتداد طبيعي مع الأفق الحضاري الإنساني. وقد آمنت بهذا كليا، حيث فتح هذا الطريق أمام زخم من العمل الإبداعي في ترجمة الأدب العربي ودمجه في مسيرة الثقافة الإنسانية".

وأشارت إلى أن والدتها ركزت في مسيرتها على الالتزام بقضايا الوطن والاعتزاز بالتراث الغني والعطاء الحضاري العربي الإسلامي، ووحدة الثقافة العربية .

وكان العقيلي قد روى في تقديمه للندوة، الكثير عن علاقته بالأديبة الراحلة، وتحدث عن بعض المواقف الإنسانية التي جمعته بها.

--(بترا)

م خ/م د/أس

29/09/2023 10:43:24