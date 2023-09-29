أسعار القمح تتجه لأطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- يتجه سعر القمح نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.

وحسب وكالة(بلومبرغ) اليوم الجمعة، هبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع.

ورغم إنهاء روسيا لاتفاق الممر الآمن للحبوب في تموز الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها، إلا أن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار، وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصادا وفيرا.

وقد يستمر انخفاض أسعار القمح طويلا ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار .

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

29/09/2023 10:18:35