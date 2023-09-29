أسعار القمح تتجه لأطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- يتجه سعر القمح نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.
وحسب وكالة(بلومبرغ) اليوم الجمعة، هبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع.
ورغم إنهاء روسيا لاتفاق الممر الآمن للحبوب في تموز الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها، إلا أن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار، وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصادا وفيرا.
وقد يستمر انخفاض أسعار القمح طويلا ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار .
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/09/2023 10:18:35
MENAFN29092023000117011021ID1107163339
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