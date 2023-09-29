الأسهم الآسيوية تقلص خسائرها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)-صعدت الأسهم الآسيوية في أخر يوم تداول من هذا الربع، وذلك وسط تفاؤل الأسواق حول الإنفاق الصيني المحتمل خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد، والمحادثات الخاصة بعقد اجتماع مرتقب بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، فيما انخفضت سندات الخزانة والدولار.

وتصدرت الأسهم في هونغ كونغ المكاسب، كما صعدت المؤشرات الرئيسية في أستراليا ونيوزيلندا. بينما تم وقف التداول في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية الأسبوع المقبل بسبب عطلة رسمية في البلاد، حسب وكالة (بلومبرغ) اليوم الجمعة.

في سياق متصل، ما يزال مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية منخفضا بنسبة 4 تقريبا تقريبا منذ نهاية حزيران، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أيلول 2022. وتراجعت معنويات المستثمرين تجاه الأسهم بسبب احتمال بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول، بينما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وصعدت عوائد سندات الخزانة في آسيا -بينما تراجعت من أعلى مستوياتها منذ 16 عاما في نيويورك- بعدما جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي دون التوقعات.

على صعيد العملات، تراجع الدولار الأميركي مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة اليوم الجمعة، باستثناء عملة واحدة، لكن مؤشر (بلومبرغ) للدولار ما يزال مرتفعا بنسبة 2.6 بالمئة منذ بداية هذا الربع.

وفي اليابان، واصل الين خسائره التي استمرت لفترة وجيزة بعدما أعلن البنك المركزي عن عملية شراء سندات غير مجدولة في خطته. وارتفع العائد على سندات البلاد لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى منذ 2013 وسط تزايد الضغوط على العوائد العالمية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

29/09/2023 10:16:25