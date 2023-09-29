قطر: 15.3بالمئة تراجع تداولات سوق العقار في أسبوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 29 أيلول (بترا)- بلغ حجم تداولات سوق العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الأسبوع الماضي، 260 مليون ريال (71.4 مليون دولار).
وبحسب بيانات وزارة العدل القطرية على موقعها الإلكتروني اليوم، فقد تراجعت قيمة التعاملات بنسبة 15.3 بالمئة للأسبوع الماضي، مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي التي بلغت قيمتها 307 ملايين ريال (84.3 مليون دولار).
وذكرت البيانات أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومشاريع سكنية وأبراج تجارية وإدارية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق اللؤلؤة والدفنة ولقطيفية ولوسيل.
--(بترا)
م ف/أس
29/09/2023 10:14:11
MENAFN29092023000117011021ID1107163337
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