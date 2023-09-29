قطر: 15.3بالمئة تراجع تداولات سوق العقار في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 29 أيلول (بترا)- بلغ حجم تداولات سوق العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الأسبوع الماضي، 260 مليون ريال (71.4 مليون دولار).

وبحسب بيانات وزارة العدل القطرية على موقعها الإلكتروني اليوم، فقد تراجعت قيمة التعاملات بنسبة 15.3 بالمئة للأسبوع الماضي، مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي التي بلغت قيمتها 307 ملايين ريال (84.3 مليون دولار).

وذكرت البيانات أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومشاريع سكنية وأبراج تجارية وإدارية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق اللؤلؤة والدفنة ولقطيفية ولوسيل.

--(بترا)

م ف/أس

29/09/2023 10:14:11