Friday, 29 September 2023 12:23 GMT

قطر: 15.3بالمئة تراجع تداولات سوق العقار في أسبوع

9/29/2023 4:33:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


الدوحة 29 أيلول (بترا)- بلغ حجم تداولات سوق العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الأسبوع الماضي، 260 مليون ريال (71.4 مليون دولار).
وبحسب بيانات وزارة العدل القطرية على موقعها الإلكتروني اليوم، فقد تراجعت قيمة التعاملات بنسبة 15.3 بالمئة للأسبوع الماضي، مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي التي بلغت قيمتها 307 ملايين ريال (84.3 مليون دولار).
وذكرت البيانات أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومشاريع سكنية وأبراج تجارية وإدارية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق اللؤلؤة والدفنة ولقطيفية ولوسيل.
--(بترا)
م ف/أس
29/09/2023 10:14:11

MENAFN29092023000117011021ID1107163337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث