أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- تباينت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة، وسط شح الإمدادات الأميركية.

وانخفض خام برنت بنحو 0.21 بالمئة إلى 95.18 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة إلى 91.78 دولار للبرميل، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وكانت أسعار النفط تراجعت بنحو 2 بالمئة أمس الخميس، مع اتجاه المتعاملين نحو جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى في 10 أشهر، ووسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع الفائدة على الطلب على الخام. لكن تحسن بيانات الاقتصاد الكلي في الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- مع مستويات الطلب القوية على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في الصين والتي بدأت اليوم وتستمر لمدى أسبوع، أسهم في دعم الأسعار.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

29/09/2023 10:08:37