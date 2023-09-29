أنغام تحيى حفلين فى الكويت اليوم وغدا

وكانت أنغام قد أحيت سهرة طربية غنائية من سهرات مهرجان العلمين فى دورته الأولى رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألقت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين وسط تصفيق الجمهور بأغانى "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين".

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التى عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشنى جدا".