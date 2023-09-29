قبل إلهام شاهين.. أبرز 6 فنانين عانوا من الزهايمر في أعمالهم الفنية

MENAFN - Youm7) نجاح كبير وإشادات واسعة نالتها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين منذ عرض الحلقات الأولى من حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، إذ جسدت دور "ثريا" وبعد كبر سنها تبدأ تعانى من النسيان ودخول مرحلة الإصابة بمرض "الزهايمر".

عادل إمام وسعيد صالح

ورغم إتقانها الكبير للدور، فإن إلهام شاهين ليست الفنانة الأولى التي تجسد شخصية "مريض الزهايمر"، إذ تناول أكثر من عمل فني مرض الزهايمر بأشكال مختلفة، منها الكوميدي أو الدرامي، ولعل أبرزهم الفنان الكبير عادل إمام الذي جسده في فيلم يحمل اسم "زهايمر"، الذي أنتج عام 2010، وتدور أحداثه حول "محمود شعيب" رجل الأعمال الذي يطمع أولاده في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر.

زهايمر

"زهايمر" يقوم ببطولته بجوار عادل إمام عدد من الفنانين وهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة، وفي نفس العمل ظهر الفنان سعيد صالح بدور مصاب زهايمر.

ثريا إبراهيم

بينما قدمت الفنانة ثريا إبراهيم دور المصابة بالزهايمر من خلال فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفى قمر، ولكنها قدمتها بطريقة كوميدية، العمل إنتاج عام 2005، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين: ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، طلعت زكريا، ريهام عبد الغفور، وغيرهم من الفنانين، تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.

إنعام سالوسة

أما الفنانة إنعام سالوسة فجسدت شخصية "أم جورج" المصابة بالزهايمر، خلال أحداث فيلم "يوم ما اتقابلنا"، عام 2009 والعمل بطولة محمود حميدة، لبلبة، علا غانم، أحمد عزمي، غادة إبراهيم، راندا البحيري، وغيرهم من الفنانين، تأليف تغريد العصفورى، وإخراج إسماعيل مراد.

نور الشريف

وفي عام 2015، قدم النجم الراحل نور الشريف دور "يحيى شكري"، مجسدا دور مريض الزهايمر، في فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشارك في بطولة الفيلم أيضا: ميرفت أمين، سمير صبري، شريف رمزي، أيتن عامر، كريم قاسم، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

لبنى محمود

والفنانة لبنى محمود قدمت دور مريضة الزهايمر خلال أحداث مسلسل "موضوع عائلي"، عندما جسدت دور والدة إبراهيم "ماجد الكدواني"، وشارك في بطولة العمل أيضا: محمد شاهين، سما إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، طه دسوقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج أحمد الجندى.

موضوع عائلي