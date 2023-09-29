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كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا في ألمانيا الشهر المقبل

9/29/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في ألمانيا الأول من أكتوبر ، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها، وشارك كاظم محبيه عبر حسابه على انستجرام فيديوهات من البروفات للحفل. ويأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية



وفى سياق آخر، تحدث الفنان كاظم الساهر، عن لقب القيصر بعد مرور ما يقرب الـ 25 عامًا، على إطلاق هذا اللقب عليه، حيث علق عليه خلال حفله في مهرجان قرطاج، وقال الساهر، فى لقاء تلفزيوني: "اللي سماني القيصر حرمني من اسم كاظم، وأنا بحب اسم كاظم اللي سمتهولي أمي، هذا اللقب هو تقدير كبير منكم، ولكن أنا بحب اسمي كاظم".



ومؤخرًا، أحيا كاظم الساهر حفلًا في دبي في شهر يوليو الماضي، وشاركه في الحفل المطرب حسين الجسمي، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في هذا الحفل.











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