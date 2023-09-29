على الحجار يلتقى بجمهوره الليلة على مسرح الساقية

MENAFN - Youm7) يحيى النجم على الحجار اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر حفلا غنائيا بساقية الصاوى بالزمالك، ويبدأ الحفل فى تمام الساعةالثامنة مساء، ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و" قلب الحبيب " و" مكتوبالى "، و" غزالة " و" الزين والزينة " و" لو تعرفى " و" من غير ما تتكلمى "، و"سمرا وبعيون كحيلة " و" أسهرلك".



وفى نفس السياق اتفق الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة، مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتألق مؤخرا النجم الكبير علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال احتفالية 100 سنة سيد درويش التي بثتها قناة الحياة، وذلك في عدد من أهم أغنيات فنان الشعب، والتي تفاعل معها جمهور الحفل بنقابة الصحفيين.وقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير علي الحجار، بعد حفله الذي أحياه بنقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة.وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.