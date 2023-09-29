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نجاح سلام عاشقة مصر التى أزعجت إسرائيل وقاومت العدوان الثلاثى

9/29/2023 4:32:34 AM
(MENAFN- Youm7) رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة وصوت العروبة نجاح سلا إحدى عمالقة الطرب العربى ونجمات الزمن الجميل قبل ساعات عن عمر ناهز 92 عاماً بعد حياة حافلة بالفن والطرب والمقاومة والنضال ومسيرة فنية وغنسانية خلدت اسمها في وجدان الملايين من كل أنحاء الوطن العربى.



نجاح سلام
أشهر وأصدق من غنى للعروبة ومن عشقوا مصر وغنوا لها بصدق أغان عاشت في وجدان الملايين فكانت أغنيتها " ياأغلى اسم في الوجود" أجمل ما قيل في حب مصر وحفظه كل الأجيال في العالم العربى.



نجاح سلام صوت العروبة والنضال والقوة والحب والوطنية، اللبنانية مولدًا والمصرية قلبًا وقالبًا والعربية الأصيلة كيانًا وروحًا والتى حاربت وناضلت بصوتها فزلزلت إسرائيل، هي نجاح محيي الدين سلام
حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، وابنة الفنان والأديب محيي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي والتى ولدت فى 13 مارس من عام 1931
وعشقت الغناء والطرب و تعلمت أصوله من والدها.



عرفت الفنانة الكبيرة بموهبتها وجمال صوتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة حيث تعرفت على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم، وفي عام 1949 سجلت لشركة بيضا فون أول أغانيها وهي "حول يا غنام"، وأغنية يا "جارحة قلبي"، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية
وغنت في مصر و حلب، ودمشق ، وبغداد، ورام الله.



انطلقت نجاح سلام فى مسيرتها الفنية ومثلت أول أدوارها السينمائية فى فيلم "على كيفك" ، ثم فيلم "ابن ذوات" الذى غنت فيه عدد من الأغنيات ، فزادت شهرتها ونجاحها ومن هذه الأغانى : "برهوم حاكيني"، "الشاب الأسمر"، وغيرها، ثم مثلت فيلم "الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم "الكمساريات الفاتنات" مع كارم محمود، وفيلم سر الهاربة مع سعاد حسنى، وغيرها، وفي فيلم "السعد وعد" نشأت قصة حب بينها وبين الفنان محمد سلمان وتزوجا ونتج عن هذه الزيجة
ابنتان هما سمر وريم.ّ



كان للفنانة الكبيرة نجاح سلام دور وطنى وفنى كبير خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، حيث غنت أشهر أغانيها الوطنية ومنها "يا أغلى اسم في الوجود" ثم قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، التى كانت ستغنيها كوكب الشرق أم كلثوم ولكنها اختلفت مع السنباطى حول مقطع من الأغنية أرادت تغييره، وعندما اقترحوا الأغنية على نجاح سلام وافقت على الفور وسجلتها تحت نيران القصف، وكانت هذه الأغنية صوتاً للمقاومة والنضال ، حتى أنها أزعجت إسرائيل.



وتمتعت الفنانة الكبيرة نجاح سلام بشعبية وحبة كبيرة فى سائر العالم العربى حيث غنت فى سوريا ولبنان والعراق والأردن والجزائر وغيرها من الدول العربية التى كرمتها واحتفت بها.



وعاشت نجاح سلام فترات طويلة فى مصر وتم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب "عاشقة مصر"، وعاشت الفترة الأخيرة من حياتها فى لبنان حتى وافتها المنية، ولكن سيبقى فنها وأعمالها صوتاً للمقاومة والنصر والوطنية والحب.









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