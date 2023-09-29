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طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص.. جددى مطبخك طول الوقت

9/29/2023 4:32:31 AM
(MENAFN- Youm7)

يفضل الكثير من الأشخاص تناول المكرونة بكافة أنواعها وإضافاتها، حتى أنهم يطلعون على بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل لتنفيذها، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص، وفقاً لما ذكره موقع "vegrecipesofindia".


طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

طريقة تحضير الوايت صوص


تجهيز وعاء مضاف عليه ملعقتين كبيرتين من الزبدة المملحة أو غير المملحة، ووضع الوعاء على نار منخفضة، وعند إذابة الزبدة وتبدأ في الغليان يجب إضافة ملعقة كبيرة من دقيق القمح الكامل أو ملعقتين كبيرتين من الدقيق متعدد الأغراض .

وفى الخطوة الثانية يجب خلط المكونات بمضرب كهربائى مع الاستمرار في التقليب لتجنب تشكيل أي كتل .

وعندما يبدأ الدقيق في الذوبان والغلى يُقلى حتى يصبح الدقيق لونًا ذهبيًا شاحبًا، ثم تخفيف النار وسكب كوب من الحليب البارد مع التقليب .

وبعد ذلك يجب تقليب الوعاء أيضاً على نار خفيفة حتى يتكاثف الوايت صوص ثم رفعه من على النار.

يجب إضافة التوابل من 1⁄4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود،
والقليل من الملح حسب الحاجة.


تحضير المكرونة

ويمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من جبن الشيدر المبشور أو 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من جبن البارميزان النباتي المبشور، مع خلط المكونات وتركها جانباً حيث أن "الوايت صوص" سوف تزداد سماكة عندما تبرد.


خطوات تحضير مكرونة بالوايت صوص


يجب غلي 4 أكواب من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من الملح في مقلاة، وعند غلى الماء يجب إضافة كوبًا واحدًا من المكرونة على نار متوسطة إلى عالية.

و عندما تنضج المكرونة يجب تصفيتها من الماء.


طريقة تحضير المكرونة بالوايت صوص

يجب إضافة المكرونة المطبوخة إلى "الوايت صوص" ثم إضافة ربع ملعقة صغيرة من كل من المردقوش المجفف، والريحان المجفف، والزعتر المجفف ويمكن إضافة بعض الخضار المطبوخ على البخار أو المقلية، أو المشوية أيضًا.

وخلط المكونات معاً وتقدم مكرونة "الصوص وايت" لأفراد الاسرة وهى مزينة بالأعشاب الطازجة والقليل من الجبن المبشور.


طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص







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