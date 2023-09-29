طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص.. جددى مطبخك طول الوقت

(MENAFN
- Youm7)
يفضل الكثير من الأشخاص تناول المكرونة بكافة أنواعها وإضافاتها، حتى أنهم يطلعون على بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل لتنفيذها، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص، وفقاً لما ذكره موقع "vegrecipesofindia".
طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص
طريقة تحضير الوايت صوص
تجهيز وعاء مضاف عليه ملعقتين كبيرتين من الزبدة المملحة أو غير المملحة، ووضع الوعاء على نار منخفضة، وعند إذابة الزبدة وتبدأ في الغليان يجب إضافة ملعقة كبيرة من دقيق القمح الكامل أو ملعقتين كبيرتين من الدقيق متعدد الأغراض .
وفى الخطوة الثانية يجب خلط المكونات بمضرب كهربائى مع الاستمرار في التقليب لتجنب تشكيل أي كتل .
وعندما يبدأ الدقيق في الذوبان والغلى يُقلى حتى يصبح الدقيق لونًا ذهبيًا شاحبًا، ثم تخفيف النار وسكب كوب من الحليب البارد مع التقليب .
وبعد ذلك يجب تقليب الوعاء أيضاً على نار خفيفة حتى يتكاثف الوايت صوص ثم رفعه من على النار.
يجب إضافة التوابل من 1⁄4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود،
والقليل من الملح حسب الحاجة.
تحضير المكرونة
ويمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من جبن الشيدر المبشور أو 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من جبن البارميزان النباتي المبشور، مع خلط المكونات وتركها جانباً حيث أن "الوايت صوص" سوف تزداد سماكة عندما تبرد.
خطوات تحضير مكرونة بالوايت صوص
يجب غلي 4 أكواب من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من الملح في مقلاة، وعند غلى الماء يجب إضافة كوبًا واحدًا من المكرونة على نار متوسطة إلى عالية.
و عندما تنضج المكرونة يجب تصفيتها من الماء.
طريقة تحضير المكرونة بالوايت صوص
يجب إضافة المكرونة المطبوخة إلى "الوايت صوص" ثم إضافة ربع ملعقة صغيرة من كل من المردقوش المجفف، والريحان المجفف، والزعتر المجفف ويمكن إضافة بعض الخضار المطبوخ على البخار أو المقلية، أو المشوية أيضًا.
وخلط المكونات معاً وتقدم مكرونة "الصوص وايت" لأفراد الاسرة وهى مزينة بالأعشاب الطازجة والقليل من الجبن المبشور.
طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص
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