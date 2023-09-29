لو من عشاق البن.. تعرف على سياحة القهوة و أماكن التنزه الخاصة بها

(MENAFN
- Youm7)
يوجد الكثير من عشاق مشروب القهوة بكافة أنواعه، ويفضل البعض تناول فنجان القهوة أثناء العمل أو قراءة كتاب أو حتى عند التحدث مع صديق، ولكن الذى لا يعلمه بعض عشاق المشروب البنى الداكن، هو وجود نوع من السياحة معروف بـ "سياحة القهوة"، والتي تحتوى على جولات تتضمن التعرف على صناعة القهوة وتذوق أنواعها المختلفة، ونستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "thestudio".
وأنواع سياحة القهوة، هي :
الأنواع الرئيسية لسياحة القهوة تنقسم إلى أربع فئات:
مزارع البن
تتضمن جولة لمزارع القهوة وعادة ما يرأسها المزارعين المحليين، الذين يطلعون السياح على نباتات القهوة والتعرف على عملية إنتاجها، وإذا كانت المزرعة تملكها عائلة فقد يدعون السياح لتجربة وصفة من وصفاتهم الخاصة لعمل القهوة.
سياحة القهوة
تذوق القهوة
وتتضمن جولات في مزارع البن عمومًا، مع تذوق القهوة حيث يقدم أصحاب المقاهي والمحامص بانتظام تجارب تذوق المعروفة في المنطقة وتتضمن هذه الجولة تذوق أنواع مختلفة من القهوة.
قهوة
جولات ثقافة القهوة
وتتضمن هذه الجولة التعرف على بداية زراعة البن في المنطقة
وتطوره مع جولات تبدأ من تذوق القهوة ويتيح للسائح برسم تصميم خاص من القهوة كما هو متاح في طوكيو حيث يستطيع السائح أن يرسم رسومات ثلاثية الأبعاد ومعروف ذلك باسم "فن اللاتيه".
أماكن سياحة القهوة
أفضل الوجهات لسياحة القهوة
الأمريكتان
تعتبر مزارع البن في أمريكا الوسطى والجنوبية، من المناطق الأكثر شعبية في سياحة القهوة، حيث تنتج بعضًا من أفضل أنواع القهوة في العالم وترحب بسائحي القهوة منذ عقود، كما يوجد هناك العديد من المزارع والتجارب المختلفة لصناعة القهوة التي يمكن للسائح أن يستمتع بها.
ويعد مثلث القهوة في كولومبيا من الوجهات الشهيرة لسياحة القهوة وكذلك منطقة ميناس جيرايس في البرازيل ، التي تعتبر أكبر منتج للقهوة في العالم، وتعتبر منطقة تشياباس في المكسيك، من الوجهات الأكثر شعبية لتناول القهوة .
أوروبا
وبسبب القيود المناخية، فإن إنتاج القهوة في أوروبا محدود، ومع ذلك، توجد العديد من المناطق المعروفة بصناعة أفضل أنواع القهوة لذلك يتجه السائح هناك لزيارة مزارع القهوة كما يمارس فن الرسم بالبن ويزور المحامص المختلفة والمزيد من الأماكن الخاصة بالقهوة.
أفريقيا
تعتبر قارة أفريقيا واحدة من القارات الرئيسية المنتجة للبن، لذلك يمكن للسائح زيارة عدة دول متمكنة في صناعة المشروب الشهير مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا، لكن تعتبر سياحة القهوة أمر مستحدث هناك لكن يمكن في المستقبل تحسين السياحة هناك وتحديد جولات مميزة لمحبى القهوة.
آسيا
يتمحور جزء كبير من إنتاج القهوة في آسيا حول قهوة روبوستا، وبالتالي فإن سياحة القهوة لديها كذلك، وتشمل جولات السائح هناك حول الاستمتاع بالعديد من تقاليد القهوة الفريدة بما في ذلك قهوة بيض هانوي الشهيرة المصنوعة من صفار البيض والحليب المكثف وتتضمن أيضًا تجربة منتجات القهوة الجديدة مثل "كوبي لواك" وهى القهوة المصنوعة من الكرز الذي يفرزه حيوان الزباد، كما توجد العديد من المقاهي الجديدة التي توظف مصممي فن اللاتيه ثلاثي الأبعاد مما يتيح للسائح رسم أي لوحة بالقهوة.
أستراليا
تعتبر أستراليا موطن أفضل أنواع القهوة وتوجد العديد من الشركات التي تقوم بزراعة وتحميص القهوة الخاصة وذلك بفضل المناخ الفريد الذي تتمتع به البلاد ويمكن للسائح أن يستمتع بجولات زيارة للمزارع والمقاهى.
MENAFN29092023000132011024ID1107163326