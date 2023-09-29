لو من عشاق البن.. تعرف على سياحة القهوة و أماكن التنزه الخاصة بها

يوجد الكثير من عشاق مشروب القهوة بكافة أنواعه، ويفضل البعض تناول فنجان القهوة أثناء العمل أو قراءة كتاب أو حتى عند التحدث مع صديق، ولكن الذى لا يعلمه بعض عشاق المشروب البنى الداكن، هو وجود نوع من السياحة معروف بـ "سياحة القهوة"، والتي تحتوى على جولات تتضمن التعرف على صناعة القهوة وتذوق أنواعها المختلفة، ونستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "thestudio".





وأنواع سياحة القهوة، هي :

الأنواع الرئيسية لسياحة القهوة تنقسم إلى أربع فئات:







مزارع البن

تتضمن جولة لمزارع القهوة وعادة ما يرأسها المزارعين المحليين، الذين يطلعون السياح على نباتات القهوة والتعرف على عملية إنتاجها، وإذا كانت المزرعة تملكها عائلة فقد يدعون السياح لتجربة وصفة من وصفاتهم الخاصة لعمل القهوة.

سياحة القهوة





تذوق القهوة

وتتضمن جولات في مزارع البن عمومًا، مع تذوق القهوة حيث يقدم أصحاب المقاهي والمحامص بانتظام تجارب تذوق المعروفة في المنطقة وتتضمن هذه الجولة تذوق أنواع مختلفة من القهوة.

قهوة





جولات ثقافة القهوة

وتتضمن هذه الجولة التعرف على بداية زراعة البن في المنطقة

وتطوره مع جولات تبدأ من تذوق القهوة ويتيح للسائح برسم تصميم خاص من القهوة كما هو متاح في طوكيو حيث يستطيع السائح أن يرسم رسومات ثلاثية الأبعاد ومعروف ذلك باسم "فن اللاتيه".

أماكن سياحة القهوة







أفضل الوجهات لسياحة القهوةالأمريكتان

تعتبر مزارع البن في أمريكا الوسطى والجنوبية، من المناطق الأكثر شعبية في سياحة القهوة، حيث تنتج بعضًا من أفضل أنواع القهوة في العالم وترحب بسائحي القهوة منذ عقود، كما يوجد هناك العديد من المزارع والتجارب المختلفة لصناعة القهوة التي يمكن للسائح أن يستمتع بها.





ويعد مثلث القهوة في كولومبيا من الوجهات الشهيرة لسياحة القهوة وكذلك منطقة ميناس جيرايس في البرازيل ، التي تعتبر أكبر منتج للقهوة في العالم، وتعتبر منطقة تشياباس في المكسيك، من الوجهات الأكثر شعبية لتناول القهوة .





أوروبا

وبسبب القيود المناخية، فإن إنتاج القهوة في أوروبا محدود، ومع ذلك، توجد العديد من المناطق المعروفة بصناعة أفضل أنواع القهوة لذلك يتجه السائح هناك لزيارة مزارع القهوة كما يمارس فن الرسم بالبن ويزور المحامص المختلفة والمزيد من الأماكن الخاصة بالقهوة.





أفريقيا

تعتبر قارة أفريقيا واحدة من القارات الرئيسية المنتجة للبن، لذلك يمكن للسائح زيارة عدة دول متمكنة في صناعة المشروب الشهير مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا، لكن تعتبر سياحة القهوة أمر مستحدث هناك لكن يمكن في المستقبل تحسين السياحة هناك وتحديد جولات مميزة لمحبى القهوة.





آسيا

يتمحور جزء كبير من إنتاج القهوة في آسيا حول قهوة روبوستا، وبالتالي فإن سياحة القهوة لديها كذلك، وتشمل جولات السائح هناك حول الاستمتاع بالعديد من تقاليد القهوة الفريدة بما في ذلك قهوة بيض هانوي الشهيرة المصنوعة من صفار البيض والحليب المكثف وتتضمن أيضًا تجربة منتجات القهوة الجديدة مثل "كوبي لواك" وهى القهوة المصنوعة من الكرز الذي يفرزه حيوان الزباد، كما توجد العديد من المقاهي الجديدة التي توظف مصممي فن اللاتيه ثلاثي الأبعاد مما يتيح للسائح رسم أي لوحة بالقهوة.





أستراليا

تعتبر أستراليا موطن أفضل أنواع القهوة وتوجد العديد من الشركات التي تقوم بزراعة وتحميص القهوة الخاصة وذلك بفضل المناخ الفريد الذي تتمتع به البلاد ويمكن للسائح أن يستمتع بجولات زيارة للمزارع والمقاهى.







