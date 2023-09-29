خواتم الخطبة المرصعة بالياقوت تعود من جديد.. موضة هذا الخريف

MENAFN - Youm7) يعتبر الياقوت واحدا من أهم الأحجار الكريمة شهرة واستخداما حول العالم، وذلك إلى جانب العديد من الأحجار الكريمة الأخرى مثل الماس، والزمرد، وعلى الرغم من شعبيته، إلا أنه عرف بأنه حجر الملكات، حيث تفضله العديد من أميرات العائلة المالكة البريطانية، اللاتى يحرصن على ارتداء تاج مزين به وكان في وقت من الأوقات موضة وسمي باسم الأميرة ديانا، وذلك بعد أن كان يميز خاتم خطبتها، الذى كان مزيج من الذهب الأبيض عيار 12 قيراطا ومرصع بـ 14 ماسة، وبعد كل ذلك الوقت عاد هذا الحجر مرة أخرى ليكون موضة الخريف، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز الخواتم المرصعة بالياقوت والمتوقع انتشارها الفترة المقبلة، وفقاً لما نشره موقع "glam".

خواتم الخطوبة مناسب مع الماس

قد يكون خاتم الخطبة المصنوع من الياقوت والمستوحى من أفراد العائلة المالكة، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون مبالغاً فيه، فالبسيط منه مرصع بالماس ليكون أكثر أناقة، وخاصة لو كان الياقوت على شكل كمثرى، ليكن الخاتم على شكل نحيف يحاكي الخطوط الطبيعية لإصبعك.

الياقوت مع الماس الياقوت المربع

إذا كنت ترغبين فى ارتداء خاتم من حجر الياقوت ويكون ذو حجم كبير فمن المفضل، أن يكون على شكل مربع، يسمح لكٍ مساحة السطح الأوسع بعرض المزيد من اللون الأزرق الرائع بإصبعك.

الياقوت المربع شمس الياقوت

يعتبر الخاتم المميز على هيئة شمس، من أكثر الخواتم تميزا واختلافا، حيث إن هذا الحجر من الأساس يزيد من إشراقة إطلالتك نتيجة لطاقته الإيجابية الكبيرة، فقلب الشمس الأزرق، والشعاع الماسي من الخيارات المميزة لخاتم خطبة مختلف وجميل.

شمس الياقوت تصميم ملكي

بالنسبة للفتيات اللائي يفضلن مواكبة صيحات موضة المجوهرات الكلاسيكية فلا يمكن أن يخالفن هذا الاختيار، خاصة عند اختيار خاتم الخطبة التقليدي ذو الهالة المستديرة، مع المزيد من الماس لتحقيق التوازن بين الأناقة والإطلالة الكلاسيكية.

تصميم ملكي



