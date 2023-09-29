خواتم الخطبة المرصعة بالياقوت تعود من جديد.. موضة هذا الخريف

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الياقوت واحدا من أهم الأحجار الكريمة شهرة واستخداما حول العالم، وذلك إلى جانب العديد من الأحجار الكريمة الأخرى مثل الماس، والزمرد، وعلى الرغم من شعبيته، إلا أنه عرف بأنه حجر الملكات، حيث تفضله العديد من أميرات العائلة المالكة البريطانية، اللاتى يحرصن على ارتداء تاج مزين به وكان في وقت من الأوقات موضة وسمي باسم الأميرة ديانا، وذلك بعد أن كان يميز خاتم خطبتها، الذى كان مزيج من الذهب الأبيض عيار 12 قيراطا ومرصع بـ 14 ماسة، وبعد كل ذلك الوقت عاد هذا الحجر مرة أخرى ليكون موضة الخريف، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز الخواتم المرصعة بالياقوت والمتوقع انتشارها الفترة المقبلة، وفقاً لما نشره موقع "glam".
خواتم الخطوبة مناسب مع الماس
قد يكون خاتم الخطبة المصنوع من الياقوت والمستوحى من أفراد العائلة المالكة، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون مبالغاً فيه، فالبسيط منه مرصع بالماس ليكون أكثر أناقة، وخاصة لو كان الياقوت على شكل كمثرى، ليكن الخاتم على شكل نحيف يحاكي الخطوط الطبيعية لإصبعك.
الياقوت مع الماس الياقوت المربع
إذا كنت ترغبين فى ارتداء خاتم من حجر الياقوت ويكون ذو حجم كبير فمن المفضل، أن يكون على شكل مربع، يسمح لكٍ مساحة السطح الأوسع بعرض المزيد من اللون الأزرق الرائع بإصبعك.
الياقوت المربع شمس الياقوت
يعتبر الخاتم المميز على هيئة شمس، من أكثر الخواتم تميزا واختلافا، حيث إن هذا الحجر من الأساس يزيد من إشراقة إطلالتك نتيجة لطاقته الإيجابية الكبيرة، فقلب الشمس الأزرق، والشعاع الماسي من الخيارات المميزة لخاتم خطبة مختلف وجميل.
شمس الياقوت تصميم ملكي
بالنسبة للفتيات اللائي يفضلن مواكبة صيحات موضة المجوهرات الكلاسيكية فلا يمكن أن يخالفن هذا الاختيار، خاصة عند اختيار خاتم الخطبة التقليدي ذو الهالة المستديرة، مع المزيد من الماس لتحقيق التوازن بين الأناقة والإطلالة الكلاسيكية.
تصميم ملكي
MENAFN29092023000132011024ID1107163325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.