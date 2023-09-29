مجموعة من الفيلة تداهم شاحنة متعطلة وتأكل البرتقال في جنوب إفريقيا

MENAFN - Youm7) أشارت قناة Fox News إلى حادثة غريبة وقعت شمال شرق جنوب إفريقيا، قامت خلالها مجموعة من الفيلة بمداهمة شاحنة متعطلة لسرقة البرتقال منها.

ووفقا للقناة، واجه مزارعون في ليمبوبو مشكلتين غير متوقعتين أثناء قيادة شاحنة على الطرق المحلية. الأول يتعلق بانفجار أحد إطارات الشاحنة، وخلال انهماك السائق في إصلاح العطل، ، حدث موقف آخر غير متوقع: جاءت مجموعة من عدة أفيال واخذت تتجه نحو الشاحنة.

وقال أحد المزارعين: "كنت متوترا بعض الشيء في البداية عندما كانت الأفيال قريبة مني. لكني لاخظت اهتمامهم بشيء واحد فقط - البرتقال الحلو الموجود في صندوق الشاحنة".

ووفقا للمزارع، تصرفت الأفيال بهدوء ولم تحاول إيذاء أي أحد لأن كل الموجودين فضلوا عدم التدخل بينها وبين البرتقال اللذيذ.



