5 أسئلة يجب طرحها عند المقابلة الأولى مع شريك الحياة المستقبلى علشان تفهميه

MENAFN - Youm7) ترغب كل فتاة عند المقابلة الأولى مع شريك حياتها المستقبلي في طرح بعض الأسئلة عليه والتي تساعدها في فهمه أكثر والتقرب منه ومعرفة مدى مستوى التفاهم بينهما حتى تقرر قرارها النهائي ولكن قد تطرح بعض الأسئلة التي لا تساعدها في الحصول على الإجابات التي ترغب بها، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض الأسئلة التي نصح بها خبير العلاقات الإنسانية جيف جونثر، والتى من خلالها تستطيع الفتاة اكتشاف الكيمياء التى بينهما، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

أسئلة يجب طرحها عند المقابلة الأولى:ما هو الشىء المتحمس له أكثر؟

قال خبير العلاقات أن طرح سؤال ماهو الشىء المتحمس له أكثر؟، يساعد الفتاة في فهم أولويات واهتمامات شريك حياتها المستقبلي، حتى تفهم مدى مستوى التقارب والتفاهم بينهما.

أسئلة يجب طرحها على شريك الحياة المستقبلى







من هو الشخص الأكثر تأثيرا في حياتك ولماذا؟

والسؤال الثاني الذي يجب أن تطرحه الفتاة هو "من هو الشخص الأكثر تأثيراً في حياتك ولماذا؟"، حيث يساعد هذا السؤال في كشف القيم التي يؤمن بها ونوعية الأشخاص الذين يقدرهم ويتطلع إليهم، مما يساعد على تحديد ما إذا كانت قيمه تتعارض معها في المستقبل أم لا.

التحدث مع شريك الحياة المستقبلى





ما هو الكتاب أو الفيلم أو البرنامج التلفزيوني الذي كان له التأثير الأكبر على حياتك؟

ويساعد هذا السؤال على فهم ذوقه وأنواع القصص التى يفضلها ومعرفة نوعية البرنامج التلفزيوني الذى يشاهده يشير إلى معرفة روتينه الترفيهى اليومى .

علاقة حب





ما هى ذكرى طفولتك المفضلة؟

ويعتبر هذا السؤال بمثابة رحلة في ذاكرة الشريك المستقبلي ، حيث يساعد على فهم ماضيه جيداً،

ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول تربيته وديناميكيات أسرته والتجارب التي شكلته لما هو عليه الآن .





هل لديك أي عادات غير عادية أو غريبة؟

ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة المهمة أيضاً حيث يساعد على فهم شريك الحياة المستقبلي جيداً، والإطلاع على عاداته الغريبة التي يمارسها والتي قد تكون مزعجة بالنسبة للفتاة ولا تستطيع التعايش معها.