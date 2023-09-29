5 أسئلة يجب طرحها عند المقابلة الأولى مع شريك الحياة المستقبلى علشان تفهميه

(MENAFN
- Youm7) ترغب كل فتاة عند المقابلة الأولى مع شريك حياتها المستقبلي في طرح بعض الأسئلة عليه والتي تساعدها في فهمه أكثر والتقرب منه ومعرفة مدى مستوى التفاهم بينهما حتى تقرر قرارها النهائي ولكن قد تطرح بعض الأسئلة التي لا تساعدها في الحصول على الإجابات التي ترغب بها، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض الأسئلة التي نصح بها خبير العلاقات الإنسانية جيف جونثر، والتى من خلالها تستطيع الفتاة اكتشاف الكيمياء التى بينهما، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
أسئلة يجب طرحها عند المقابلة الأولى:
ما هو الشىء المتحمس له أكثر؟
قال خبير العلاقات أن طرح سؤال ماهو الشىء المتحمس له أكثر؟، يساعد الفتاة في فهم أولويات واهتمامات شريك حياتها المستقبلي، حتى تفهم مدى مستوى التقارب والتفاهم بينهما.
أسئلة يجب طرحها على شريك الحياة المستقبلى
من هو الشخص الأكثر تأثيرا في حياتك ولماذا؟
والسؤال الثاني الذي يجب أن تطرحه الفتاة هو "من هو الشخص الأكثر تأثيراً في حياتك ولماذا؟"، حيث يساعد هذا السؤال في كشف القيم التي يؤمن بها ونوعية الأشخاص الذين يقدرهم ويتطلع إليهم، مما يساعد على تحديد ما إذا كانت قيمه تتعارض معها في المستقبل أم لا.
التحدث مع شريك الحياة المستقبلى
ما هو الكتاب أو الفيلم أو البرنامج التلفزيوني الذي كان له التأثير الأكبر على حياتك؟
ويساعد هذا السؤال على فهم ذوقه وأنواع القصص التى يفضلها ومعرفة نوعية البرنامج التلفزيوني الذى يشاهده يشير إلى معرفة روتينه الترفيهى اليومى .
علاقة حب
ما هى ذكرى طفولتك المفضلة؟
ويعتبر هذا السؤال بمثابة رحلة في ذاكرة الشريك المستقبلي ، حيث يساعد على فهم ماضيه جيداً،
ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول تربيته وديناميكيات أسرته والتجارب التي شكلته لما هو عليه الآن .
هل لديك أي عادات غير عادية أو غريبة؟
ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة المهمة أيضاً حيث يساعد على فهم شريك الحياة المستقبلي جيداً، والإطلاع على عاداته الغريبة التي يمارسها والتي قد تكون مزعجة بالنسبة للفتاة ولا تستطيع التعايش معها.
MENAFN29092023000132011024ID1107163323
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.