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روايات البوكر.. الأب المفقود قصة امرأة تبحث عن هويتها في زمن موسولينى

9/29/2023 4:32:23 AM
(MENAFN- Youm7) الأب المفقود.. رواية للكاتبة مارينا وارنر، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة فى عام 1988، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى.

من المستحيل أن تعرف إيطاليا حقًا دون فهم تاريخها الحديث، وعلى وجه الخصوص، قبضة الفاشية التي سيطرت على المنطقة في أوائل القرن العشرين.

كانت هذه هي القوة الدافعة للروائية مارينا وارنر، التي قالت عن روايته "الأب المفقود": "أردت أن أعرف كيف كانت حياة والدتي في جنوب إيطاليا، فقد ولدت في العام الذي وصل فيه موسوليني إلى السلطة". "الأب المفقود هو نتيجة محاولتي تخيل كيف تكون امرأة شابة في ظل تلك الظروف".


رواية الأب المفقود للكاتبة مارينا وارنر

"مثل الإبرة التي كانت والدتها تحرقها في لهب الشمعة قبل البحث عن شظية تحت جلدها، اخترقتها ذكريات تلك الأيام بوضوح مفاجئ".

هكذا تبدأ مذكرات مارينا وارنر الخيالية، وهي قصة بحث امرأة عن هويتها الخاصة وهوية عائلتها، المتشابكة مع صعود الحركة الفاشية، والتي تُظهر التفكك البطيء للثقافة بسبب الحكم القمعي لـ "الزعيم".


مارينا وارنر مع رواية الأب المفقود

هاجرت العائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء حياة جديدة، كما فعل كثيرون آخرون في ذلك الوقت. ولكن بدلاً من حصولهم على أفضل الفرص وتحقيقهم لأشكال الازدهار، فإن رحلتهم لم تجلب لهم سوى المزيد من الصعوبات.

حينما وصلت رواية "الأب المفقود" إلى جائزة البوكر العالمية، عام 1988، قال عنها أعضاء لجنة التحكيم: إن تراث مارينا وارنر وتعليمها شكل الأساس المثالي لهذه الملحمة العائلية القديمة الكبيرة، التي تدور أحداثها في شبه الجزيرة الإيطالية. فوصفها المثير للحياة في قرية إيطالية، إلى جانب تقاليدها وخرافاتها، جعلها تصل إلى القائمة القصيرة للبوكر.


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