أحداث ثقافية قبل نهاية 2023.. ملتقى الرواية ومؤتمر أدباء مصر

MENAFN - Youm7) تبدو خريطة الفعاليات الثقافية والفنية في وزارة الثقافة ممتلئة بالكثير من الفعاليات والمهرجانات والاحداث، ومع استمرار المهرجانات الفنية والثقافية، تستعد وزارة الثقافة لإقامة حدثين مهمين من أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة على مدار العام، حيث من المقرر أن تقيم فعالياتين مهمتين قبل نهاية العام الحالي، هما:ملتقى القاهرة للرواية العربية

من المنتظر عودة ملتقى القاهرة للرواية بعد توقفه عدة سنوات بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر إقامته في في شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عربية واسعة، على أن يتم تحديد عدد الأيام حسب جدول فعاليات المجلس الأعلى للثقافة،



ويقام الملتقى في دورته المقبلة تحت عنوان: الرواية العربية.. ظواهر جديدة، وتحمل هذه الدورة اسم الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، محاور الملتقى: الرواية العربية.. تناولات جديدة، رواية المنفى والهجرة والهويات الملتبسة، روايات التنوع العرقى.. إلخ، الرواية وجماليات النوع الأدبى الرواية والفنون، الرواية العربية ووسائط الاتصال الحديثة، الرواية العربية وأسئلة الانتشار والتلقي، من ظواهر الحوارية الروائية، روايات الكاتبات العربيات: رؤى وقضايا وتقنيات سردية جديدة، الرواية والموروث.وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة الثامنة للملتقى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وضمت اللجنة كلا من: د أحمد درويش مقررًا للجنة، وعضوية كل من اعتدال عثمان، د. أماني فؤاد، د. حسين حمودة، د. خيري دومة، شعبان يوسف، د. شيرين أبو النجا، د. محمد أبو الفضل بدران، د. محمود الضبع- د.هيثم الحاج علي، وائل حسين شلبي - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية - رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويتولى أمانة اللجنة كلاً من إبراهيم حسين، ودعاء نصر، وعلاء محمد.مؤتمر أدباء مصر

يقام مؤتمر أدباء مصر نهاية العام الحالي، على أن يتم تحديد موعده والمحافظة التي تستضيفه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي من المقرر أن تحمل دورته السادسة والثلاثين عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافى.. خمسون عاما من العبور" في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، على أن يكون اسم الأديب الكبير جمال الغيطانى شخصية الدورة المقبلة، ومن المحاور الأساسية التي تدور حولها جلسات المؤتمر: الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل"، مشيرا إلى أن الأمانة سوف تعلن قريبا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة مؤتمر أدباء مصر البحثية.



