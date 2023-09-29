أحداث ثقافية قبل نهاية 2023.. ملتقى الرواية ومؤتمر أدباء مصر

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- Youm7) تبدو خريطة الفعاليات الثقافية والفنية في وزارة الثقافة ممتلئة بالكثير من الفعاليات والمهرجانات والاحداث، ومع استمرار المهرجانات الفنية والثقافية، تستعد وزارة الثقافة لإقامة حدثين مهمين من أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة على مدار العام، حيث من المقرر أن تقيم فعالياتين مهمتين قبل نهاية العام الحالي، هما:
ملتقى القاهرة للرواية العربية
من المنتظر عودة ملتقى القاهرة للرواية بعد توقفه عدة سنوات بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر إقامته في في شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عربية واسعة، على أن يتم تحديد عدد الأيام حسب جدول فعاليات المجلس الأعلى للثقافة،
ويقام الملتقى في دورته المقبلة تحت عنوان: الرواية العربية.. ظواهر جديدة، وتحمل هذه الدورة اسم الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، محاور الملتقى: الرواية العربية.. تناولات جديدة، رواية المنفى والهجرة والهويات الملتبسة، روايات التنوع العرقى.. إلخ، الرواية وجماليات النوع الأدبى الرواية والفنون، الرواية العربية ووسائط الاتصال الحديثة، الرواية العربية وأسئلة الانتشار والتلقي، من ظواهر الحوارية الروائية، روايات الكاتبات العربيات: رؤى وقضايا وتقنيات سردية جديدة، الرواية والموروث.
وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة الثامنة للملتقى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وضمت اللجنة كلا من: د أحمد درويش مقررًا للجنة، وعضوية كل من اعتدال عثمان، د. أماني فؤاد، د. حسين حمودة، د. خيري دومة، شعبان يوسف، د. شيرين أبو النجا، د. محمد أبو الفضل بدران، د. محمود الضبع
- د.هيثم الحاج علي، وائل حسين شلبي - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية - رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويتولى أمانة اللجنة كلاً من إبراهيم حسين، ودعاء نصر، وعلاء محمد.
مؤتمر أدباء مصر
يقام مؤتمر أدباء مصر نهاية العام الحالي، على أن يتم تحديد موعده والمحافظة التي تستضيفه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي من المقرر أن تحمل دورته السادسة والثلاثين عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافى.. خمسون عاما من العبور" في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، على أن يكون اسم الأديب الكبير جمال الغيطانى شخصية الدورة المقبلة، ومن المحاور الأساسية التي تدور حولها جلسات المؤتمر: الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل"، مشيرا إلى أن الأمانة سوف تعلن قريبا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة مؤتمر أدباء مصر البحثية.
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