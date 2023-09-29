جائزة البوكر: رواية إذا نجوت منك تناولت 7 قضايا تشغل البشرية اليوم

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- Youm7) كشف أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023، أسباب وحيثيات وصول رواية "إذا نجوت منك " للكاتب جوناثان إيسكوفري إلى القائمة القصيرة فى هذه الدورة.
وتحدث أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، خلال أسئلة وجهت إليهم، ونشرتها الجائزة عبر موقعها الرسمى.. وفيما يلى نص الحوار
لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 كيف يمكنك تلخيص هذه الرواية لتشجيع القراء؟
في رواية جوناثان إيسكوفري الأولى الحيوية والآسرة، يأخذنا كل فصل بشكل أعمق إلى ألبوم عائلي من القصص، ويكشف عن حياة عائلة وبقاءها على قيد الحياة، هربًا من العنف في جامايكا في أوائل السبعينيات إلى ملاذ غير مؤكد لبداية جديدة في أمريكا.
هل هناك شيء فريد في هذه الرواية؟ شيء لم تواجهه في الخيال من قبل؟
إن الطريقة الصريحة التي يصبح بها القارئ متواطئًا مع الراوي في مخاطبة الشخصية مباشرة في قلب كل قصة استحوذت علينا منذ البداية. من المفجع إلى المضحك، يقود إيسكوفيري دون عناء الأصوات المختلفة، المتناقضة في وجهات نظرهم وأحلامهم ورغباتهم، بينما يتصارع مع معضلة المهاجرين القديمة - من هم شعبي وأين أنتمي؟
جوناثان إيسكوفرى
وهل سيعجب القراء بهذه الرواية؟
في تصميم الكاتب على التعبير عن هذا التعاطف مع كل شخصية، حتى عندما تكون تجربتهم مع نفس القصة تتعارض تمامًا مع تجربة شخص آخر، يبدو أن إيسكوفيري يقول لنا: كل شخص يستحق مساحة لرؤية وسماع حقيقته.
هل يمكنك إخبارنا عن أي شخصيات التي سيتواصل معها القراء، ولماذا؟
يعيدنا إيسكوفيري إلى شباب توبر، وهو رجل منغلق بشكل لا يمكن إصلاحه في عيون عائلته. نراه في جامايكا مليئًا بالآمال والطموحات والأحلام، وندرك أن هذا الشاب لا يزال بداخله. في تلك اللحظة، يتردد توبر مع الجزء منا الذي يتوق في بعض الأحيان إلى القول: "لا، توقف، أنت لا تفهم - هذا ليس ما أنا عليه حقًا".
رواية إذا نجوت منك
على الرغم من أنها رواية خيالية، هل هناك أي شيء يتعلق بها بشكل خاص للقضايا التي نواجهها في عالم اليوم؟
كما هو الحال مع أفضل الأعمال الخيالية، فإن الحياة كلها هنا بتفاصيلها الثابتة: تقلبات الرأسمالية، وتوقنا إلى شبكة أمان، والهجرة الدولية، والحلم الأمريكي، وهشاشة الوجود، وتغير المناخ، وسوء الفهم الكارثي، والطريق الذي لم يُسلك.
هل هناك لحظة محددة في الرواية عالقة في ذهنك، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟
إن افتتاحية هذه الرواية المبهرة مؤثرة بشدة، مما يوفر دفعة من التقدير لأي شخص شعر في أي وقت مضى بأنه يمشي على رمال متحركة، محاولًا العثور على مساحة سلمية يكون فيها بكل بساطة.
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