جائزة البوكر: رواية إذا نجوت منك تناولت 7 قضايا تشغل البشرية اليوم

MENAFN - Youm7) كشف أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023، أسباب وحيثيات وصول رواية "إذا نجوت منك " للكاتب جوناثان إيسكوفري إلى القائمة القصيرة فى هذه الدورة.

وتحدث أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، خلال أسئلة وجهت إليهم، ونشرتها الجائزة عبر موقعها الرسمى.. وفيما يلى نص الحوار

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 كيف يمكنك تلخيص هذه الرواية لتشجيع القراء؟

في رواية جوناثان إيسكوفري الأولى الحيوية والآسرة، يأخذنا كل فصل بشكل أعمق إلى ألبوم عائلي من القصص، ويكشف عن حياة عائلة وبقاءها على قيد الحياة، هربًا من العنف في جامايكا في أوائل السبعينيات إلى ملاذ غير مؤكد لبداية جديدة في أمريكا.

هل هناك شيء فريد في هذه الرواية؟ شيء لم تواجهه في الخيال من قبل؟

إن الطريقة الصريحة التي يصبح بها القارئ متواطئًا مع الراوي في مخاطبة الشخصية مباشرة في قلب كل قصة استحوذت علينا منذ البداية. من المفجع إلى المضحك، يقود إيسكوفيري دون عناء الأصوات المختلفة، المتناقضة في وجهات نظرهم وأحلامهم ورغباتهم، بينما يتصارع مع معضلة المهاجرين القديمة - من هم شعبي وأين أنتمي؟

جوناثان إيسكوفرى





وهل سيعجب القراء بهذه الرواية؟

في تصميم الكاتب على التعبير عن هذا التعاطف مع كل شخصية، حتى عندما تكون تجربتهم مع نفس القصة تتعارض تمامًا مع تجربة شخص آخر، يبدو أن إيسكوفيري يقول لنا: كل شخص يستحق مساحة لرؤية وسماع حقيقته.

هل يمكنك إخبارنا عن أي شخصيات التي سيتواصل معها القراء، ولماذا؟

يعيدنا إيسكوفيري إلى شباب توبر، وهو رجل منغلق بشكل لا يمكن إصلاحه في عيون عائلته. نراه في جامايكا مليئًا بالآمال والطموحات والأحلام، وندرك أن هذا الشاب لا يزال بداخله. في تلك اللحظة، يتردد توبر مع الجزء منا الذي يتوق في بعض الأحيان إلى القول: "لا، توقف، أنت لا تفهم - هذا ليس ما أنا عليه حقًا".

رواية إذا نجوت منك





على الرغم من أنها رواية خيالية، هل هناك أي شيء يتعلق بها بشكل خاص للقضايا التي نواجهها في عالم اليوم؟

كما هو الحال مع أفضل الأعمال الخيالية، فإن الحياة كلها هنا بتفاصيلها الثابتة: تقلبات الرأسمالية، وتوقنا إلى شبكة أمان، والهجرة الدولية، والحلم الأمريكي، وهشاشة الوجود، وتغير المناخ، وسوء الفهم الكارثي، والطريق الذي لم يُسلك.

هل هناك لحظة محددة في الرواية عالقة في ذهنك، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟

إن افتتاحية هذه الرواية المبهرة مؤثرة بشدة، مما يوفر دفعة من التقدير لأي شخص شعر في أي وقت مضى بأنه يمشي على رمال متحركة، محاولًا العثور على مساحة سلمية يكون فيها بكل بساطة.