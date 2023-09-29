محكمة العدل الدولية تصدر حكما بأحقية مصر فى طابا.. كتب تناولت الحدث التاريخى

MENAFN - Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 35 على حكم المحكمة الدولية بأحقية مصر فى طابا ، وأنها تابعة للأراضي المصرية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، حتى صدور الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم فى 230 صفحة.

في قضية عودة طابا لمصر، كانت حربا لكنها حربا دبلوماسية، صحيح أنها لا تشهد اقتتالا ودماء، لكنها لا تقل خطورة وقوة عن الحرب العسكرية، لأنها نتيجتها ستكون واحدة، بل أسوأ لأنك سيكون من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، كما الحال فى الحروب العسكرية.. العديد من الكتب تحكى عن كواليس عودة الأرض المصرية الأخيرة من سيناء إلى الأحضان المصرية، لكن أصدقها بالتأكيد هي التي تكون من شهود العصر، وفي السطور التالية نرصد أبرزها:





طابا قضية العمر

كتاب للمؤرخ الراحل الدكتور يونان لبيب رزق من أهم الكتب المعاصرة التي تؤرخ لطابا المصرية كتاب، والكتاب يعد توثيقا وتأريخا للقضية منذ بدايتها وحتى استرداد طابا، ويشير "يونان" للرغبة الاستراتيجية لإسرائيل فى التواجد بالبحر الأحمر، ومما يدلل على ذلك مشاركتها بالعدوان الثلاثى على مصر 1956، سعيا لتحقيق حضور على خليج العقبة، كما يبرر ذلك دافعها لحرب 1967 لأهمية مدينة إيلات، وكانوا يؤكدون استحالة عودتها إلى مصر، وعجز المصريون عن إثبات حقهم في طابا، وكان رهان المصريين الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، وعمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق، وقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو.

سيناء أرض المقدس والمحرم

في هذا الكتاب للمؤلف خالد عكاشة، يكشف كيف قررت مصر من البداية أن تكون معركتها دبلوماسية وقانونية، بحيث تستخدم كافة الوثائق والمخطوطات التى تحصل عليها من دور المحفوظات العالمية، لكى تثبت للعالم أجمع أن حق مصر لاريب فيه وغير قابل للتنازل وكانت مصر واثقة من حقها التاريخى، ففي 13 مايو 1985، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا، من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، واستخدمت اللجنة كافة الحجج لإثبات الحق، ومن أهمها الوثائق التاريخية التي مثلت 61% من إجمالي الأدلة المادية التي جاءت من ثمانية مصادر، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.