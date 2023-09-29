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بتتغير.. كيف ستبدو الألوان على الكواكب الأخرى؟

9/29/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) هل تعلم أن الدماغ البشري جيد في التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، فيحدث هذا بشكل طبيعي مع تقدمنا في العمر على سبيل المثال، حيث تصبح عدسات عيون كبار السن أكثر اصفرارًا تدريجيًا مقارنة بما كانوا عليه عندما كانوا أصغر سناً، ومع ذلك، فإنهم لا يرون الألوان بهذه الطريقة، لأن أدمغتهم تقوم بتصحيح الفرق، ولكن كيف يمكن لعقلك أن يتكيف مع الألوان في بيئة جديدة تمامًا، بيئة غير موجودة على الأر ؟



وفقا لما ذكره موقع "Space"، قال مايكل ويبستر، عالم الرؤية الإدراكية في جامعة نيفادا، رينو، "من المرجح أن يتم تطبيق نفس الآلية التي تصحح العدسات الصفراء عندما يسافر رواد الفضاء إلى كوكب آخر يومًا ما، واعتمادًا على الألوان السائدة في بيئتهم الجديدة، سيتكيف دماغ مستكشف الفضاء ليدركها بشكل أكثر حيادية".



وأضاف ويبستر: "توقعاتي هي أنه عندما ينتقل الناس إلى المريخ، فإن الكوكب الأحمر لن يبدو أحمر بالنسبة لهم مع مرور الوقت، وبدلاً من ذلك، ستبدأ تضاريس المريخ الصدئة في الظهور باللون البني أو الرمادي، وستبدأ سماء المريخ في الظهور بلون أكثر زرقة، وليس بنفس اللون الأزرق الموجود على الأرض، ولكنها أقل برتقالية بكثير مما تبدو لنا الآن.



هذا لا يعني أن كل سماء الكائنات الفضائية ستبدو زرقاء بالنسبة لنا مع مرور الوقت، حيث سيعتمد ذلك على اللون السائد للضوء القادم عبر الغلاف الجوي فيما يتعلق بالألوان السائدة في المناظر الطبيعية. عكس اللون البرتقالي على عجلة الألوان هو اللون الأزرق، لذلك من المرجح أن تصبح كذلك، ولكن إذا تمكنت من السفر إلى كوكب خارج المجموعة الشمسية به نباتات أرجوانية وسماء ذهبية، على سبيل المثال، فقد يتكيف دماغك بشكل مختلف.







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